uksssc exam row paper leak inquiry report submitted cm dhami UKSSSC भर्ती परीक्षा होगी रद्द? पेपर लीक पर जांच टीम ने CM धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़uksssc exam row paper leak inquiry report submitted cm dhami

UKSSSC भर्ती परीक्षा होगी रद्द? पेपर लीक पर जांच टीम ने CM धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट

UKSSSC की 21 सितंबर 2025 को हुई प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण पर न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल सदस्यीय जांच आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, देहरादूनSat, 11 Oct 2025 11:37 AM
share Share
Follow Us on
UKSSSC भर्ती परीक्षा होगी रद्द? पेपर लीक पर जांच टीम ने CM धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 21 सितंबर 2025 को हुई प्रतियोगी परीक्षा को जल्द रद्द किया जा सकता है। शनिवार सुबह इस परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण की जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंप दी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आयोग ने अल्प समय में अधिक से अधिक जनसुनवाई कर अभ्यर्थियों एवं संबंधित पक्षों से सुझाव प्राप्त करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है, जिससे मामले की पूरी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे और अभ्यर्थियों तथा उनके अभिभावकों का विश्वास राज्य की परीक्षा प्रणाली पर बना रहे।

मालूम हो कि एकल सदस्यीय जांच आयोग ने कुछ जिलों में जाकर खुली सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों, बेरोजगारों और अभिभावकों के साथ चर्चा की थी। अधिकांश अभ्यर्थियों ने परीक्षा को रदद करने की ही पैरवी की है।

Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।