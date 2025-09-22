UKSSSC परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद पेपर लीक, अभ्यर्थी ने महिला प्रोफेसर को भेजे स्क्रीन शॉट

UKSSSC Exam: यूकेएसएससी एग्जाम शुरू होने के 35 मिनट बाद ही पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थी ने महिला प्रोफेसर को स्क्रीन शॉट भेजे। पुलिस ने मामले में दो महिलाओं को हिरासत में लिया है।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की रविवार को आयोजित स्नातकस्तरीय परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद ही पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर आ गया। यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया। आयोग ने माना कि किसी केंद्र से पेपर के तीन पेज बाहर निकले हैं, पर पेपर लीक होने से इनकार कर दिया। इस बीच, आयोग ने मामले की जांच के लिए पुलिस व एसटीएफ को पत्र लिखा है।

पटवारी, वीपीडीओ व वीडीओ के 416 पदों के लिए यूकेएसएसएससी ने रविवार को प्रदेशभर में 445 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई। पेपर 11 बजे शुरू हुआ। इसके 35 मिनट के भीतर ही पेपर के तीन पेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इससे हड़कंप की स्थिति बन गई। कुछ ही देर में इस मुद्दे को लेकर बेरोजगार संगठन सहित सियासी दलों, कांग्रेस व यूकेडी ने सोमवार को सरकार और आयोग के खिलाफ प्रदेशभर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया।

परीक्षा के बीच तीन पन्ने बाहर आए मामले में देर शाम आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने ये तो माना कि किसी परीक्षा केंद्र से पेपर के तीन पन्ने बाहर आए लेकिन उन्होंने इसे पेपर लीक नहीं माना। उन्होंने बताया कि कहा जा रहा है कि पेपर बाहर आया है तो यह कहीं और भी गया होगा या किसी ने हल कर दिया होगा जबकि हमारे सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर लगे हैं। ऐसे में पेपर फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। बकौल मर्तोलिया,हमें भी आश्चर्य है कि ऐसा कैसे हुआ। इस की जांच को हमने एसएसपी देहरादून और एसटीएफ को पत्र लिख दिया है। आयोग भी अपने स्तर से जांच कर रहा है कि यह मामला किस सेंटर का है और प्रश्नपत्र के तीन पेज बाहर कैसे आए?

अभ्यर्थी खालिद ने टिहरी की महिला प्रोफेसर को भेजे स्क्रीनशॉट उन्होंने पत्रकारों से कहा कि एसआईटी ने प्रारंभिक जांच में पाया कि परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने से पहले राज्य के किसी भी जिले से प्रश्न पत्र लीक के बारे में कोई सूचना नहीं थी। दोपहर 1:30 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र के तीन पेजों के स्क्रीनशॉट वायरल होने की जानकारी मिली। ये स्क्रीन शॉट पूर्वाह्न 11:35 बजे लिए गए थे। एसआईटी जांच में पता चला कि ये फोटो टिहरी गढ़वाल की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को हरिद्वार निवासी और अभ्यर्थी खालिद मलिक ने भेजे। सुमन ने उत्तर उपलब्ध कराए। उन्होंने बाद में पुलिस को सूचित करने की कोशिश की। बॉबी पंवार ने स्क्रीन शॉट मांगकर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस का कहना है कि यह परीक्षा प्रणाली को बदनाम करने का प्रयास हो सकता है।