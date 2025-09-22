15 लाख दो और रोल नंबर लिख देना... UKSSSC परीक्षा से एक दिन पहले वीडियो, अगले दिन पेपर लीक

UKSSSC exam paper leak: यूकेएसएससी एग्जाम पेपर लीक को लेकर आज देहरादून में बड़ा प्रदर्शन है। इस बीच चौंकाने वाली जानकारी आई है। एग्जाम से एक दिन पहले वीडियो आया है।

UKSSSC exam paper leak: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) परीक्षा पेपर आउट को लेकर प्रदेशभर में बवाल मचा है। रविवार को परीक्षा शुरू होने से 35 मिनट बाद पेपर लीक हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आयोग ने मामले में एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस को जांच के लिए पत्र लिखा है। पुलिस मामले में टिहरी की महिला प्रोफेसर समेत दो को हिरासत में ले चुकी है। खालिद नाम के एक अभ्यर्थी ने महिला प्रोफेसर को मोबाइल पर स्क्रीनशॉट भेजे थे। अब इस घटना को लेकर नई जानकारी सामने आई है।

एग्जाम से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया, जिसमें कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह का साथी पंकज एक युवक से कह रहा है- 15 लाख दो और पेपर पर रोल नंबर लिख देना... जितना आए कर लेना, बाकी हम करवा लेंगे।

सेटिंग से भर्ती का दावा परीक्षा में भर्ती कराने का रेट भी 12 लाख रुपये बढ़ाकर 15 लाख रुपये होना बताया गया। दावा है कि कम लोगों को सेटिंग से भर्ती कराया जा रहा है, इसलिए रकम अधिक लग रही है। रकम भी पूरी नगद और परीक्षा से पहले ली जा रही है। दावा है कि भर्ती नहीं करा पाए तो रकम वापस कर दी जाएगी। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि इस क्लिप से जाहिर है कि हाकम की जड़ें अब तक यूकेएसएसएससी में जमीं हुई हैं। जिन्हें उखाड़ा जाना जरूरी है। इस क्लिप के आधार पर शनिवार को केस दर्ज कर हाकम और पंकज गौड़ गिरफ्तार हुए।

हाकम और गौड़ का मोबाइल जब्त एसटीएफ और दून पुलिस ने परीक्षा घपलों के सरगना हाकम और पंकज गौड़ की गिरफ्तारी करने के साथ ही दोनों का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इनमें पंकज गौड़ और हाकम का परीक्षा में पास कराने की सेटिंग के तथ्य मिले हैं। दोनों के मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। लैब में जांच में यह भी खुलासा होगा कि फोन पर उन्होंने आयोग में मौजूद किसी कर्मचारी से दोनों ने संपर्क तो नहीं किया।