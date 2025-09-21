UKSSSC Exam paper leak Cheating Mafia Hakam Singh Arrested Demanded 15 Lakh from Candidates UKSSSC एग्जाम से पहले कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह अरेस्ट, अभ्यर्थियों से मांगे थे 15-15 लाख, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
UKSSSC एग्जाम से पहले कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह अरेस्ट, अभ्यर्थियों से मांगे थे 15-15 लाख

UKSSSC Exam paper leak: यूकेएसएसएससी एग्जाम से ठीक पहले उत्तराखंड पुलिस ने कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह को गिरफ्तार किया है। उस पर अभ्यर्थियों से पेपर लीक के लिए 15-15 लाख रुपए मांगने का आरोप है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 07:45 AM
UKSSSC Exam Paper Leak: देहरादून पुलिस और एसटीएफ ने सरकारी भर्ती में पास कराने का लालच देकर ठगी करने के प्रयास में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाला हाकम सिंह कुख्यात नकल माफिया है। पेपर लीक प्रकरण में पुलिस ने इसे 2021 में गिरफ्तार किया था, वह हिमाचल भागने की फिराक में था। दो साल बाद यह फिर हत्थे चढ़ा है। इसने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षा का प्रश्न पत्र दिलाने का प्रलोभन देकर छह अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख मांगे थे। लिहाजा, दोनों आरोपियों के खिलाफ पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है।

शनिवार को एसटीएफ कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में एसएसपी अजय सिंह और एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रविवार को यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षा होनी है। इसे देखते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर है। दो दिन पहले सूचना मिली कि कुछ लोग गिरोह बनाकर अभ्यर्थियों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विलांस जांच में हाकम सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी निवाड़ी मोरी उत्तरकाशी से पंकज गौड़ पुत्र केशवानंद निवासी कंडारी नौगांव बड़कोट उत्तरकाशी के संपर्क की जानकारी मिली। पंकज खुद अभ्यर्थी है। पुलिस को पंकज की 15 मिनट की कॉल डिटेल मिली, जिसमें वो अभ्यर्थियों को प्रलोभन देता सुनाई दे रहा है। दोनों को पटेलनगर से पकड़ा गया।

हाकम बोला- मैं बेगुनाह हूं

पुलिस दोनों आरोपियों को ले जा रही थी। तभी पुलिस कस्टडी में हाकम सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया। एसटीएफ ऑफिस में मीडिया के सामने उसने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और मैंने किसी से ठगी की कोशिश नहीं की।

यह था प्लान

अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि यदि भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों का चयन स्वत: हो जाता तो आरोपी रुपये रख लेते। चयन न होने की दशा में आगे की परीक्षा में पास कराने के नाम पर एडवांस रकम मांगने की भी तैयारी थी। नकल के खिलाफ सरकार के सख्त रवैये के चलते इस बार हाकम सिंह युवाओं का भविष्य खराब करने से पहले जेल पहुंच गया। उस पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2021 की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक करने का आरोप लगा था। एसटीएफ ने तब 57 आरोपी गिरफ्तार किए थे।

दो साल बाद फिर हत्थे चढ़ा हाकम

अब हाकम 720 दिन के बाद दोबारा बीएनएस की धारा-318 के तहत सलाखों के पीछे पहुंच गया है। बता दें कि वर्ष 2022 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी गई थी। एसटीएफ ने जांच के दौरान स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 के नकल मामले में 44 आरोपी, वन दरोगा परीक्षा में पांच, सचिवालय रक्षक परीक्षा में एक और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा 2016 में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी हाकम सिंह को 13 अगस्त 2022 को मोरी से गिरफ्तार किया गया था। वह पंजाब नंबर की कार से हिमाचल भागने की फिराक में था। बैंकॉक से लौटते ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी।

हाकम सिंह की गिरफ्तारी से पहले शशिकांत सिंह और विपिन बिहारी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने कुल 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज किया था। 2023 सितंबर में हाकम सिंह को जमानत मिल गई थी। इसके बाद वह ठेकेदारी के धंधे में उतर गया। अब एक बार फिर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने के प्रयास और अभ्यर्थियों को प्रलोभन देने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। हाकम से पूछताछ की जा रही है।

प्रश्नपत्र लीक होने पर हुआ था आंदोलन

हाकम सिंह का प्रकरण सामने आने के बाद उत्तराखंड के छात्र प्रश्नपत्र लीक होने से आक्रोशित थे। छात्रों ने आंदोलन किया गया था। सीएम धामी ने आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सरकार को नकल विरोधी कानून बनाना पड़ा था। देहरादून पुलिस की जांच में पता चला है कि हाकम और पंकज ने छह अभ्यर्थियों से संपर्क किया था। यह भी बात सामने आ रही है अभ्यर्थियों से कुछ रुपयों के लेनदेन को लेकर बातचीत हुई थी। आरोपियों ने 15 लाख रुपये की डिमांड भी की थी। अब पुलिस ऐसे अभ्यर्थियों से भी जल्द पूछताछ कर सकती है।

हाकम के फोन से खुलेगा राज

पुलिस ने हाकम सिंह का मोबाइल जांच के लिए लिया है। यह मोबाइल पुलिस जांच में अहम कड़ी बन सकता है। इससे पुलिस यह जांच करेगी कि हाकम सिंह जमानत पर बाहर आने के बाद किन-किन लोगों के संपर्क में था। पुलिस जांच करेगी कि विगत दिनों हाकम सिंह ने मोबाइल से कोई डाटा डिलीट तो नहीं किया। अगर ऐसा किया तो पुलिस उसे रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार हाकम सिंह के संपर्क में रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है।

राजनीति में रहा है सक्रिय

2022 में पेपर लीक का मामला सामने आया। इसमें हाकम सिंह मुख्य आरोपी था। इससे पहले वह राजनीति में था। पहले प्रधान और बाद में जिला पंचायत सदस्य बना। आरोप था कि इस दौरान उसने होटल और रिजॉर्ट खड़े कर लिए। दून में सहस्रधारा रोड पर भी उसकी संपत्ति है। पुलिस के अनुसार उसकी अधिकतर संपत्ति अटैच कर दी गई थी। राजनीतिक दल ने उसे निष्कासित कर दिया था।

UKSSSC Paper Leak

