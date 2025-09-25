UKPSC Calender 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का नया कैलेंडर, नोट कर लें परीक्षाओं की तारीख
UKPSC Calender 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2026 के लिए नया कैलेंडर जारी कर दिया है। सभी परीक्षाएं 19 जनवरी 2026 से 5 जुलाई 2026 तक संपन्न होगी।
UKPSC Calender 2026: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने बुधवार को 2026 की बड़ी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग की ओर से तय शेड्यूल के अनुसार कुल 12 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनकी शुरुआत 19 जनवरी 2026 से होगी और अंतिम परीक्षा 5 जुलाई 2026 को संपन्न होगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन परीक्षाओं का आयोजन समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को तैयारी और योजना बनाने में सुविधा मिल सके।
यह रहेगा परीक्षा कार्यक्रम
19 से 22 जनवरी 2026 – न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) मुख्य परीक्षा 2023
25 जनवरी 2026 – प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज (विषयवार आरक्षित) मुख्य परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)
31 जनवरी 2026 – समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 (महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल)
8 फरवरी 2026 – प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज सीमित विभागीय लिखित परीक्षा 2025 (वस्तुनिष्ठ)
14 मार्च 2026 – अपर निजी सचिव मुख्य परीक्षा 2024 (सचिवालय/लोक सेवा आयोग)
22 मार्च 2026 – अधीक्षिका परीक्षा 2025 (स्क्रीनिंग), महिला कल्याण विभाग
5 अप्रैल 2026 – प्रवक्ता इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)
12 अप्रैल 2026 – सहायक निदेशक परीक्षा 2025 (डेयरी विकास विभाग)
26 अप्रैल 2026 – प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित) (वस्तुनिष्ट)
17 मई 2026 – सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (प्रारंभिक परीक्षा)
14 जून 2026 – प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 (विषयवार आरक्षित)
5 जुलाई 2026 – सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (प्रारंभिक परीक्षा)
उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका
इन परीक्षाओं में राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य सिविल सेवा परीक्षा भी शामिल है, जिसका इंतजार हजारों अभ्यर्थी कर रहे थे। आयोग के अनुसार, सभी परीक्षाएं पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की जाएंगी।
