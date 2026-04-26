UK Board Results 2026: प्रधान मैडम ने पास की हाईस्कूल परीक्षा, बेटे से ज्यादा अंक लाईं
UK Board Results 2026: उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में बेटियों ने बाजी मारी। पहाड़ के बच्चों ने मैदानी इलाकों के छात्रों को पछाड़ा। रुड़की की ग्राम प्रधान इसराना ने हाई स्कूल पास किया। उन्होंने अपने बेटे से ज्यादा अंक पाए।
UK Board Results 2026: उत्तराखंड बोर्ड हाईस्कूल में एमपी इंटर कॉलेज रामनगर के अक्षत गोपाल 98.20 प्रतिशत अंक हासिल कर प्रदेश टॉपर बने। वहीं इंटरमीडिएट में सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर की गीतिका पंत और भंजुराम अमर इंटर कॉलेज भूरारानी ऊधमसिंह नगर की सुशीला मेहंदीरत्ता ने प्रदेश में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। दोनों छात्राओं के 98 प्रतिशत अंक हैं। परीक्षा परिणाम और टॉपर लिस्ट में इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। एग्जाम में रुड़की की प्रधान इसराना का हाईस्कूल पास करना चर्चा बटोर रहा है। उन्होंने बोर्ड एग्जाम में अपने बेटे से ज्यादा अंक हासिल किए।
जहां अधिकतर लोग एक उम्र के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहीं रुड़की के टोडा कल्याणपुर एहतमाल की ग्राम प्रधान इसराना ने 36 वर्ष की उम्र में हाईस्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास कर यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे गांव ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बना दिया है। इतना ही नहीं
ग्राम प्रधान ने बेटे से ज्यादा अंक पाए
ग्राम प्रधान होने के नाते इसराना पर पूरे गांव की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही उन्होंने घर-परिवार और बच्चों की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने अपने लिए समय निकाला और नियमित पढ़ाई कर यह मुकाम हासिल किया। इस सफलता की खास बात यह भी रही कि उनके बेटे मो.अदनान ने भी इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा पास की, लेकिन उससे अपनी मां से कम अंक प्राप्त किए। ऐसे में मां की यह उपलब्धि पूरे परिवार के लिए गर्व का क्षण बन गई।
पहली बार में फेल हो गए थी इसराना
इसराना के पति अब्दुल वाजिद ने बताया कि उनकी पत्नी ने पिछले वर्ष हाईस्कूल करने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उनका एडमिशन कराया गया। हालांकि, पहली बार में वह एक विषय में असफल हो गई थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोबारा मेहनत कर परीक्षा दी और इस बार खुद को साबित कर दिखाया।
इसराना का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई को हमेशा प्राथमिकता दी, लेकिन साथ ही यह भी तय किया कि खुद की पढ़ाई का सपना अधूरा नहीं छोड़ेंगी। उनकी यह सफलता आज अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। गांव के लोगों का कहना है कि इसराना ने यह साबित कर दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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