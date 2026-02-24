उत्तराखंड में विवाहिता संग दरिंदगी, तमंचे की नोंक पर देवर के सामने ही गैंगरेप; वीडियो भी बनाया
उत्तराखंड के रुद्रपुर में विवाहिता संग दरिंदगी सामने आई है। महिला अपने देवर संग सरल मेले गई थी। लौटते वक्त तीन बदमाश तमंचे की नोंक पर ले गए। देवर के सामने ही गैंगरेप किया और वीडियो भी बनाया।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि देवर के साथ घर लौट रही महिला को तीन युवकों ने तमंचे के बल पर अगवा कर लिया और ठंडी सड़क स्थित सुनसान क्षेत्र में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने तमंचे के बल पर देवर के सामने ही महिला का गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाया।
पीड़िता ने सोमवार को रम्पुरा पुलिस चौकी पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस ने देवर समेत चार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, रविवार रात रुद्रपुर निवासी एक महिला अपने देवर के साथ गांधी पार्क में लगे सरस मेले में गई थी। रात करीब नौ बजे जब दोनों मेले से लौट रहे थे तो किच्छा बाईपास स्थित मैदान के पास देवर के परिचित बताए जा रहे तीन युवक दो बाइकों पर वहां पहुंचे।
तमंचा दिखा अपहरण फिर गैंगरेप
आरोप है कि युवकों ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और महिला को जबरन बाइक पर बैठाकर ठंडी सड़क की ओर ले गए। महिला का आरोप है कि सुनसान स्थान पर ले जाकर देवर के सामने ही तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर चाकू से हमला कर उसके बाएं हाथ की अंगुली में चोट पहुंचाई गई। आरोप है कि युवकों ने घटना का वीडियो भी बनाया और शिकायत करने पर वायरल करने व जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने देवर को हिरासत में लिया
सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि मामले में महिला के देवर करन निवासी रुद्रपुर, राजा निवासी खेड़ा और दो अज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में देवर को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं फरार राजा और दो अज्ञात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जायेगा।
फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में पुलिस ने जांच तेज करते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने ठंडी सड़क के पास बताए गए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। सीओ ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही गांधी पार्क मेला परिसर के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी कब्जे में ली गई है, ताकि आरोपियों की गतिविधियों की पुष्टि की जा सके।
पुलिस को देख भागा देवर, फिर भाभी संग पहुंचा चौकी
रुद्रपुर। सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले में संदेह के आधार पर पुलिस महिला के देवर को पूछताछ के लिए घर से लाने पहुंची, लेकिन पुलिस टीम को देखकर वह छत से सीढ़ी लगाकर फरार हो गया। हालांकि कुछ देर बाद वह अपनी भाभी के साथ रम्पुरा चौकी पहुंच गया, जहां उससे पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार, प्रकरण में देवर की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस को आशंका है कि उसकी आरोपियों से मिलीभगत हो सकती है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है।
रात्रि गश्त के बाद भी सुरक्षित नहीं महिलाएं!
रुद्रपुर में महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले पुलिस की सुरक्षा-व्यवस्था के इंतजाम और रात्रि गश्त के दावे की पोल खोल रहे हैं। बीते 22 दिनों में सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले लिफ्ट देने के बहाने एक सिडकुल कर्मी युवती से चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। मोदी मैदान से विवाहिता को अगवा किया गया। यहां पुलिस की रात्रि गश्त भी होती है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि भीड़-भाड़ वाले इलाके में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन पुलिस तक इसकी सूचना क्यों नहीं पहुंची। जिला मुख्यालय रुद्रपुर में महिलाओं और नाबालिगों के साथ अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
