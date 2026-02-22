संत रामपाल की भक्ति और सोना से 'महामारी', उत्तराखंड में चंद रुपयों के लिए कैसे हैवान बना भतीजा
खटीमा में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या में सगा भतीजा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस का कहना है कि चंद रुपयों के लिए यह मर्डर हुआ। मामले में संत रामपाल मिशन और सोने को महामारी बताकर बेचने वाला एंगल भी सामने आया है।
उत्तराखंड के खटीमा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है। देवभूमि कॉलोनी में हुई 65 वर्षीय वृद्धा जानकी चंद की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 72 घंटों के भीतर सुलझा लिया है। एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि चंद रुपयों के लालच में जानकी चंद की हत्या उनके अपने सगे भतीजे रवि चंद ने ही की थी। जिस ताई की गोद में रवि बचपन में खेला, उसी का उसने मफलर से गला घोंटा और फिर बेरहमी से सिर जमीन पर पटककर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड से पहले रवि ने ताई के घर खाना खाया था। हत्याकांड में दो एंगल बेहद महत्वपूर्ण हैं- एक संत रामपाल मिशन का झांसा और सोने को महामारी बताकर बेचना।
खटीमा के सितारगंज रोड स्थित देवभूमि कॉलोनी निवासी जानकी चंद (पत्नी स्व. हरीश चंद) की हत्या 18 फरवरी की रात को की गई थी। इस हत्याकांड में किसी करीबी के शामिल होने की आशंका आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने एक दिन पहले ही जता दी थी। पुलिस जांच में जब कड़ियां जुड़ीं, तो हत्यारा परिवार का अपना ही निकला। मृतका के बेटे प्रेम चंद और बेटी पूनम को शुरू से ही शक था कि घर से एटीएम कार्ड और चेकबुक गायब होना किसी जानकार का ही काम है।
भक्ति का ढोंग और मिशन से जुड़ने का झांसा
जांच में यह बेहद चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी रवि चंद पिछले कुछ दिनों से जानकी चंद के घर बार-बार आ रहा था। उसने ताई का भरोसा जीतने के लिए ‘भक्ति’ का सहारा लिया। जानकी चंद की एक सत्संगी महिला मित्र ने बताया कि रवि अक्सर कहता था कि उसका दिमाग काफी अशांत रहता है और वह भी ताई की तरह संत रामपाल मिशन से जुड़कर काम करना चाहता है। किसी को कानों-कान खबर नहीं थी कि शांत दिखने वाले रवि के मन में अपनी ही ताई के कत्ल की साजिश पक रही है।
सोना बना 'महामारी', पर एटीएम ने ली जान
इस हत्याकांड का सबसे दुखद और वैचारिक पहलू ‘सोने’ से जुड़ा है। संत रामपाल मिशन से जुड़े राहुल मिश्रा ने बताया कि मिशन से जुड़े लोग सोना नहीं रखते हैं। बाबा रामपाल ने सोने को ही आने वाले समय की सबसे बड़ी 'महामारी' बताया है, जिसके कारण भविष्य में हत्याएं और लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। जानकी चंद ने बाबा के इन वचनों को गंभीरता से लिया था और अपने पास मौजूद सारा सोना बेचकर जमीन खरीद ली थी। हत्यारोपी भतीजे को लगा था कि घर में जेवर या नकदी मिलेगी, लेकिन जब उसे सोना नहीं मिला तो उसने एटीएम कार्ड और चेक बुक के चक्कर में ताई की जान ले ली।
60-70 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर मिला सुराग
एसएसपी अजय गणपति ने बताया कि हत्या के खुलासे के लिए पुलिस की टीमों ने लगभग 60 से 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फिंगर प्रिंट और आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस झनकट क्षेत्र तक पहुंची और रवि को दबोच लिया। रवि मूल रूप से खटीमा के आदर्श कॉलोनी (डिग्री कॉलेज रोड) का रहने वाला है और फिलहाल हरियाणा के नांगल कस्बे की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। पूछताछ में उसने कुबूल किया कि 17 फरवरी की शाम वह ताई के घर पहुंचा, उनके साथ बैठकर भोजन किया और मौका पाकर मफलर से उनका गला घोंट दिया।
चोरी की आदत ने बना दिया हत्यारा
परिजनों ने बताया कि रवि का पहले कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन वह अपने ही रिश्तेदारों के घरों में छोटी-मोटी चोरियां करने का आदी था। उसकी इसी आदतों की वजह से कई रिश्तेदार उससे दूरी बनाकर रखते थे। लेकिन चंद रुपयों की यह भूख उसे अपनी ताई के कत्ल तक ले जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। 19 फरवरी को जब बेटा प्रेम चंद घर पहुंचा और मां का अंतिम संस्कार किया, तब तक उसे रवि पर शक हो चुका था क्योंकि रवि को 17 फरवरी की शाम गली में आते-जाते देखा गया था। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
