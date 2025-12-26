'भारत माता की जय' न बोलने पर शॉल बेचने वाले कश्मीरी की पिटाई, हिरासत में तीन आरोपी

संक्षेप: सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी युवक संग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। शॉल विक्रेता का नाम बिलाल अहमद गनी है जो कि कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में एक शॉल विक्रेता कश्मीरी युवक संग मारपीट का मामले सामने आया है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आरोपी युवक संग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। शॉल विक्रेता का नाम बिलाल अहमद गनी है जो कि कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है।

इलाके में पिछले 8 साल से शॉल बेच रहे गनी के मुताबिक सोमवार को जब हर दिन की तरह शॉल बेचने निकला तो मोटरसाइकिल पर 5 से 6 युवकों ने उसे घेर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में गनी ने बताया कि 'मेरा नाम पूछा गया और साथ ही ये भी पूछा गया कि मैं कहां का रहने वाला हूं। जब मैंने कहा कश्मीर तो उन्होंने मेरी लात-घूंसों से पिटाई कर दी।'

पीड़ित युवक ने आगे बताया 'इस दौरान मेरे पैर पर लाठी से वार किया गया और मैं नीचे गिर गया। मेरे ऊपर 'भारत माता की जय' बोलने का दबाव बनाया गया। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा देश है इसलिए मैं गर्व के साथ 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' कह सकता हूं।'

वहीं, उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने बताया कि यह वीडियो 24 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर सामने आया था और इसमें काशीपुर इलाके के कुछ युवक कश्मीर के शॉल विक्रेता बिलाल के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नौ साल से उत्तराखंड में रह रहा है।

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह घटना 22 दिसंबर को हुई थी। पुलिस ने बिना देरी तुरंत कार्रवाई की और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एफआईआर भी दर्ज की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वीडियो हटाने के लिए कहा गया ताकि किसी भी तरह की गलत सूचना या सार्वजनिक अव्यवस्था न फैले।