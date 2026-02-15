Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

हरिद्वार में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक घायल

Feb 15, 2026 02:16 pm ISTRatan Gupta वार्ता, हरिद्वार
share Share
Follow Us on

पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

हरिद्वार में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, एक घायल

उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में रविवार को तड़के सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गयी, जबकि एक एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

पुलिस के अनुसार तीन युवक एक बाइक से भगवानपुर से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। भगवानपुर बाईपास मार्ग पर बेडपुर चौक के पास ईंट-भट्टे के समीप उनकी बाइक एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में कारोबारी वैभव गांधी की हत्या: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:लाड़ली बहना योजना स्कीम: 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1836 करोड़ ट्रांसफर

इस हादसे में 28 वर्षीय शिवम और 26 वर्षीय सूरज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय अमन यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने मदद का प्रयास किया, लेकिन तब तक ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज किया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Uttarakhand Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;