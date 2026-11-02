उत्तराखंड में स्कूटी और बाइक वाले सावधान; डबल हेलमेट नहीं पहना तो 1000 का चालान
उत्तराखंड में दोपहिया वाहन चालकों के लिए सावधान होने का वक्त है। डबल हेलमेट न पहनने पर1000 जुर्माने का प्रावधान है। ऑनलाइन चाल भी कटने शुरू हो गए हैं।
उत्तराखंड में दोपहिया वाहन चालकों के लिए सावधान होने का वक्त है। यदि आप बाइक या स्कूटी पर पीछे किसी को बिना हेलमेट बैठाकर हाईवे पर सफर कर रहे हैं, तो चालान कटना तय है। परिवहन विभाग ने हाईवे पर ऐसे दोपहिया वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
हाईवे पर लगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरों की मदद से परिवहन विभाग बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया वाहनों का चालान वाहन स्वामी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन भेज रहा है। अपर आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी के मुताबिक यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को देखते हुए की जा रही है।
दून में अलग-अलग दुर्घटनाओं में दो युवकों की जान गई, तीन घायल
रविवार को दो सड़क हादसों में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। डाट काली टनल के पास तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही रोडवेज बस से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं, देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर लालतप्पड़ में टूरिस्ट बस और कार की भिड़ंत में कार सवार एक युवक की जान चली गई।
सीओ सदर अंकित कंडारी ने बताया कि बाइक सवार दो युवक सहारनपुर-रुड़की की ओर से देहरादून आ रहे थे। आशारोड़ी बैरियर से करीब 200 मीटर पहले डाट काली टनल की ओर आगे चल रही उत्तराखंड रोडवेज की बस से बाइक पीछे से टकराई।
हादसे में गंभीर रूप से घायल शेर सिंह (33) निवासी ग्राम कुनैली, चमोली ने दून अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, प्रीतम सिंह (20) निवासी ग्राम मरोड़ा मरार चमोली का उपचाराधीन है।
लालतप्पड़ में कार और टूरिस्ट बस की भिड़ंत
दून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह करीब सात बजे लालतप्पड़ में टूरिस्ट बस और कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार शैलेश (29) पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी आशुतोष विहार, जगजीतपुर, हरिद्वार की मौत हो गई, जबकि कार सवार दो लोग घायल हो गए।
डोईवाला कोतवाली पुलिस के मुताबिक टूरिस्ट बस देहरादून से हरिद्वार जा रही थी। वहीं, कार विपरीत दिशा से आ रही थी। कोतवाल राकेश गुसाईं ने बताया कि जांच की जा रही है।
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