गाड़ी छोड़ी, सात किमी तक पैदल भागे.. उत्तरकाशी में आपदा के बाद दो छात्रों ने ऐसे बचाई जान

अम्रतांश के बड़े भाई एडवोकेट आदर्श कुमार ने बताया कि दोनों अपने दो अन्य दोस्तों के साथ गंगोत्री गए थे, लेकिन हर्षिल से थोड़ा आगे फंस गए। तेज बारिश और पानी के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। इसी बीच उनके सामने भूस्खलन शुरू हो गया। चारों ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी वहीं छोड़ दी और पैदल नीचे की ओर भागने लगे। करीब सात किलोमीटर चलने के बाद वे एक जगह रुके, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। जब उन्हें लगा कि जगह सुरक्षित है, तो वे पास के ही एक गांव में रुक गए। बुधवार तड़के वे आर्मी के संपर्क में आए, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर सुखी स्थित सेना के बेस कैंप लाया गया। वहां से शाम करीब चार बजे उन्हें चॉपर से उत्तरकाशी लाया गया। इसके बाद वे सेना के काफिले के साथ सड़क मार्ग से देहरादून रवाना किए गए।