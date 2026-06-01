एडवेंचर बना आफत! उत्तराखंड में अलग-अलग ट्रेकिंग रूट पर दो लोग लापता, सर्च ऑपरेशन जारी
राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की मदद मांगी गई। अधिकारियों के अनुसार, हेड कांस्टेबल टीका सिंह कार्की के नेतृत्व में एसडीआरएफ की एक टीम स्थानीय पुलिस के साथ ग्लेशियर के लिए रवाना हुई।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक मार्ग पर नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विशेष चौहान बीते तीन दिनों से लापता हैं। उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है मगर अबतक सफलता हाथ नहीं लगी है। विशेष 29 मई की रात को ग्लेशियर से लौटते समय लापता हो गए थे।
विशेष पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक पर एक पोर्टर के साथ गए थे मगर वापसी के समय वे उससे अलग हो गए और तय समय पर बेस तक नहीं पहुंच पाए। बताया जा रहा है कि वापस के दौरान विशेष ने पोर्टर से कहा कि वह थक चुके हैं और थोड़ा आराम करने के बाद चलेंगे। विशेष ने पोर्टर को आगे बढ़ने के लिए कहा। पोर्टर तो बेस पर पहुंच गया मगर लंबे इंतेजार के बाद भी जब विशेष नहीं आए तो उन्हें संदेह हुआ। इसके बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की मदद मांगी गई। अधिकारियों के अनुसार, हेड कांस्टेबल टीका सिंह कार्की के नेतृत्व में एसडीआरएफ की एक टीम स्थानीय पुलिस के साथ ग्लेशियर के लिए रवाना हुई।
लगभग 60 से 70 मीटर तक गहराई में गई टीम
सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम गाइड द्वारा बताई संदिग्ध जगह पर रस्सी के सहारे लगभग 60 से 70 मीटर तक गहराई में गई। हालांकि इसके बाद भी विशेष का कोई पता नहीं लग सका। हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम को उनका कैमरा जरूर मिला है। इसके बाद टीम ने पिंडर नदी के किनारे और आसपास के वन क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। वहीं शनिवार को भारी बारिश और प्रतिकूल मौसम और सुरक्षा कारणों से खोज अभियान को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। इसके बाद रविवार को मौसम साफ होने के बाद एकबार फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ढूंढना शुरू कर दिया गया था।
दयारा बुग्याल ट्रैकिंग पर आई युवती लापता
उत्तरकाशी स्थित दयारा बुग्याल ट्रैक पर एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है और उन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लापता ट्रैकर का नाम बबीता पांडे है और उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है।
कुछ और लोग भी ट्रेकिंग पर साथ आए थे
बताया जा रहा है कि बबीता के साथ कुछ और लोग भी ट्रेकिंग पर साथ आए थे। बबीता के लापता होने की सूचना मिलते ही वन विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ लापता ट्रैकर्स को ढूढ़ने में लग गया। बीते तीन दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका अबतक पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि ट्रैकिंक के दौरान बबीता अपने टेंट से बाहर आई थीं और फिर लापता हो गईं।
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