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देहरादून में आधी रात घर में घुसकर वकील पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 24 घंटे में दोहरा हत्याकांड

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून में शनिवार को भाजपा नेता की बेहरमी से हत्या का मामला अभी सुलझा नहीं, 24 घंटे के भीतर शहर में 24 वर्षीय वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

देहरादून में आधी रात घर में घुसकर वकील पर ताबड़तोड़ गोलीबारी, 24 घंटे में दोहरा हत्याकांड

देहरादून में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 24 घंटे में हत्या की दो वारदातों से लोग सहम उठे। शनिवार रात सहसपुर थाना क्षेत्र में हुई भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं कि रविवार देर रात पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में 24 वर्षीय युवा वकील की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई।

वारदात के बाद आक्रोशित भीड़ ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। रात करीब डेढ़ बजे तक मौके पर जाम लगा था और पुलिस प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा रहा। सीओ अंकित कंडारी ने बताया कि शिमला बाईपास इलाके के भुड्डी गांव में 24 वर्षीय सोहेल पुत्र अब्दुल अपने परिवार के साथ रहते थे और पेशे से वकील थे। इन दिनों सोहेल के पिता अब्दुल हज यात्रा पर गए हैं। घटना के वक्त सोहेल अपने छोटे भाई के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और सोहेल को निशाना बनाते हुए गोली मार दी। गोली चलने की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई। जब तक आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचते, तब तक हत्यारे वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे।

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बवाल के बाद सहमे बैरागीवाला में सन्नाटा

उधर, बैरागीवाला की घटना पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रविवार को कहा कि पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। भाजपा कार्यकर्ता के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। भट्ट ने कहा कि विनोद कश्यप पर हुआ सुनियोजित व कायराना हमला बेहद निंदनीय और दुखद है। पीड़ित परिवार को सरकार और संगठन की तरफ से हरसंभव मदद दी जाएगीं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार के लिए कानून से बड़ा कोई नहीं। अपराधियों और जिहादी मानसिकता के सफाये तक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, वो कार्यकर्ताओं की पीड़ा व आक्रोश को महसूस करते हैं, लेकिन सभी लोगों से अपील है कि वे धैर्य रखें।

विनोद की नहीं, गांव के सुकून और सौहार्द की ‘हत्या’

सहसपुर। गांव में भाजपा नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश है। दशकों से आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ रहने वाले इस गांव की शांति इस खौफनाक वारदात ने छीन ली है। ग्रामीण अब दहशत और गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह केवल पानी का मामूली विवाद नहीं, बल्कि एक सोची-समझी साजिश है, जिसके तार आरटीआई की पुरानी रंजिश से जुड़े हैं। इस घटना ने गांव के सामाजिक ताने-बाने को झकझोर कर रख दिया है। गांव के बुजुर्ग और स्थानीय निवासी इस वारदात से स्तब्ध हैं। बैरागीवाला निवासी त्रिलोक सिंह बताते हैं कि इससे पहले गांव में कभी ऐसा हिंसक माहौल नहीं देखा गया। लोग प्यार से रहते थे और छोटी-मोटी कहासुनी आपस में बैठकर सुलझा ली जाती थी। पहले सिंचाई नहर के पानी को लेकर विवाद होते थे, लेकिन गंभीर मारपीट या हत्या जैसी नौबत कभी नहीं आई। इस घटना ने संवेदनाओं की खाई को चौड़ा कर दिया है।

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वारदात के पीछे गहरी साजिश!

पास के गांव लखनवाला निवासी 70 वर्षीय लच्छीराम ने बताया कि तीन पीढ़ियां यहीं पली-बढ़ी हैं। कहा कि यह वारदात एक गहरी साजिश के तहत की गई है, जिससे पूरे इलाके का शांतिपूर्ण माहौल दूषित हो गया है। मृतक के ममेरे भाई 45 वर्षीय मनोहर कश्यप ने हत्या की असली वजह का जिक्र करते हुए बताया कि पानी का विवाद तो केवल एक बहाना था। असल में आरोपी ने आरटीआई से जुड़ी एक पुरानी रंजिश के चलते घर आकर इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। बैरागीवाला के निवासी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पानी का विवाद बहुत हल्का था, लेकिन आरोपी अपने साथ अपने रिश्तेदारों को लेकर आया और सुनियोजित तरीके से हत्या की। उन्होंने पुलिस-प्रशासन से गांव में शांति और सुधार के लिए सख्त कदम उठाने की पुरजोर मांग की है। गांव की महिला मूर्ति ने कहा कि विनोद की हत्या से गांव में दुश्मनी और भी गहरी हो जाएगी। विनोद के छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठने से उनका भविष्य अंधकार में डूब गया है। इस हत्याकांड ने एक हंसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया है।

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रिपोर्ट- अंकित कुमार चौधरी

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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