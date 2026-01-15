Hindustan Hindi News
नजीबाबाद हाईवे में गड्ढ़े के कारण स्कूटी से गिरे युवक-युवती को ट्रक ने रौंदा, मौके पर दम तोड़ा

संक्षेप:

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती स्कूटी पर दोनों वीडियो बना रहे थे। एक गड्ढे के कारण दोनों स्कूटी समेत सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।

Jan 15, 2026 10:06 am IST
हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक-युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सड़क किनारे गड्ढे के कारण हुआ। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान श्रद्धा जोशी निवासी ब्रह्मविहार कॉलोनी फेस एक हरिद्वार और अक्षत शर्मा निवासी कनखल हरिद्वार के रूप में हुई है। दोनों की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे

पुलिस ने बताया कि युवक और युवती बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे स्कूटी पर नीलेश्वर मंजिर के दर्शन कर लौट रहे थे। उनके साथ दूसरे वाहन पर कुछ और दोस्त भी थे। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती स्कूटी पर दोनों वीडियो बना रहे थे। एक गड्ढे के कारण दोनों स्कूटी समेत सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।

युवती मेडिकल की छात्रा थी और युवक के पिता गुरुकुल कांगड़ी विवि में प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। पुलिस फरार ट्रक चालक को तलाश रही है।

हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर हादसे बढ़े

हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर चंडीघाट से चिड़ियापुर तक करीब 30 किलोमीटर के हिस्से में लगातार हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी कई स्थानों पर मार्ग को वन-वे कर दिया गया है। इसके अलावा अधूरे फ्लाईओवर जगह-जगह टूटी सड़क और सड़क किनारे पड़ी निर्माण सामग्री दुर्घटनाओं का कारण बन रही है।

