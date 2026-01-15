नजीबाबाद हाईवे में गड्ढ़े के कारण स्कूटी से गिरे युवक-युवती को ट्रक ने रौंदा, मौके पर दम तोड़ा

संक्षेप: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती स्कूटी पर दोनों वीडियो बना रहे थे। एक गड्ढे के कारण दोनों स्कूटी समेत सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।

हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक-युवती की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सड़क किनारे गड्ढे के कारण हुआ। हादसे के बाद से ट्रक चालक फरार है।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान श्रद्धा जोशी निवासी ब्रह्मविहार कॉलोनी फेस एक हरिद्वार और अक्षत शर्मा निवासी कनखल हरिद्वार के रूप में हुई है। दोनों की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे पुलिस ने बताया कि युवक और युवती बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे स्कूटी पर नीलेश्वर मंजिर के दर्शन कर लौट रहे थे। उनके साथ दूसरे वाहन पर कुछ और दोस्त भी थे। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चलती स्कूटी पर दोनों वीडियो बना रहे थे। एक गड्ढे के कारण दोनों स्कूटी समेत सड़क पर गिर गए। इसी दौरान पीछे तेज गति से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।

युवती मेडिकल की छात्रा थी और युवक के पिता गुरुकुल कांगड़ी विवि में प्रोफेसर बताए जा रहे हैं। पुलिस फरार ट्रक चालक को तलाश रही है।