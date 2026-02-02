संत रविदास जयंती की शोभायात्रा के बाद खूनी संघर्ष, ताबड़तोड़ फायरिंग में दो की हत्या; आगजनी

संक्षेप: हरिद्वार के भगवानपुर में संत रविदास जयंती की शोभायात्रा के बाद एक ही समाज के दो पक्षों में बवाल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की गई, जिसमें दो लोगों की हत्या हो गई। गुस्साए लोगों ने आरोपियों का घर फूंक दिया।

हरिद्वार जिले के भगवानपुर में संत रविदास जयंती की शोभायात्रा के दौरान एक ही समाज के दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। इससे गुस्साए लोगों ने आरोपी पक्ष के घर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी। उधर, देर रात गांव में एक और शव मिलने से तनाव बढ़ गया। एहतियातन गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।

भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिनारसी गांव में रविदास जयंती पर रविवार को एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के बाद 27 वर्षीय आनंद पुत्र लक्ष्मीचंद, अपने परिवार के कुछ सदस्यों और साथियों के साथ घर लौट रहा था। पुलिस के अनुसार, रास्ते में आनंद और उसके साथियों की किसी बात को लेकर, घर के सामने रहने वाले धर्मवीर और उसके साथ के लोगों से कहासुनी हो गई जो खूनी संघर्ष में बदल गई। आरोप है कि धर्मवीर पक्ष के लोगों ने लाइसेंसी और अवैध हथियारों से फायरिंग कर दी। इस से आनंद, उसके भाई विकास और गगनदीप तथा योगेंद्र को गोली लग गई। आनंद की मौके पर ही मौत हो गई जब कि विकास को निजी अस्पताल और गगनदीप व योगेंद्र को रुड़की अस्पताल ले जाया गया। गगन के पैर में गोली लगी थी, इस पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। योगेंद्र को छर्रे लगे हैं और उसका उपचार जारी है।

आरोपियों का घर फूंका उधर, गांव में फायरिंग के बाद अफरातफरी मच गई। घटना से गुस्साए आनंद के घरवालों-परिचितों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची पर लोगों ने आनंद का शव नहीं उठने दिया। रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शव पोस्टमार्टम को भेजा। इस बीच, पुलिस को सूचना मिली की गांव में धर्मवीर पक्ष का 45 वर्षीय मांगेराम, बेसुध पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो मांगेराम मृत पड़ा था। पुलिस के अनुसार प्रथमदृष्टया मांगेराम की मौत पिटाई से होना लग रही है। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

पुरानी रंजिश बनीं खून-खराबे की वजह बताया जा रहा है कि प्रधान पक्ष धर्मवीर और आनंद पक्ष के बीच पुरानी रंजिश के चलते दो साल से तनातनी बनी हुई थी। हालांकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के पड़ोसी होने के साथ-साथ एक ही समाज से हैं, लेकिन किसी ने भी इस तनातनी को गंभीरता से नहीं किया। रविवार को शाम को दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। जिसके चलते मामूली कहासुनी हिंसक खूनी संघर्ष के रूप में सामने आई। जिसमें हुई फायरिंग में आनंद की मौके पर ही मौत हो गई। और तीन अन्य युवक घायल हो गए। उधर देर रात पुलिस ने बताया कि एक युवक 45 वर्षीय मांगेराम का शव क्षेत्र से ही बरामद किया गया है।

गांव में भय का माहौल घटना के बाद बिनारसी गांव में अफरा-तफरी और भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसी कहासुनी इतना बड़ा खूनी संघर्ष बन सकती है। ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव के लोग अभी भी सहमे और भयभीत हैं। स्थानीय लोग इस घटना से दहशत में हैं।