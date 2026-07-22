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जूना अखाड़ा के 2 साधुओं की हत्या कर शिव मंदिर में दबा दिए शव; मर्डर से पहले शराब पार्टी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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हरिद्वार में पथरेश्वर महादेव मंदिर में जूना अखाड़े के दो साधुओं की हत्या कर उनके शव मंदिर में ही दबा दिए। आरोपियों ने पहले मंदिर परिसर में ही शराब पी।

हरिद्वार के पथरेश्वर महादेव मंदिर में जूना अखाड़ा के दो साधुओं की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने उनके शव वहीं गड्ढा खोदकर दबा दिए। मामले में पुलिस ने तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मंदिर के पुजारी समेत अन्य साधुओं की तलाश तेज कर दी गई है। जानकारी यह भी है कि आरोपियों ने पहले मंदिर परिसर में शराब पी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

एसएसपी नवनीत सिंह का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, पथरी स्थित शिव मंदिर परिसर में खुदाई कर निकाले गए शवों की पहचान सेवा गिरी (35) और पारस गिरी (40) निवासी पंचदशनाम जूना अखाड़ा मुजफ्फरनगर के रूप में हुई। पुलिस जांच में सामने आया है कि एक साधु की गला दबाकर जबकि दूसरे की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया है। पुलिस के अनुसार मामले की शिकायत ऐथल निवासी पंकज ने दर्ज कराई है।

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मंदिर परिसर में पहले पी गई शराब

उसने बताया कि ऐथल में रहने वाले उत्तम झा ने उसे बताया था कि 18 जुलाई की रात पथरेश्वर मंदिर में तीन साधु और एक पंडित ठहरे थे। रात करीब साढ़े दस बजे उत्तमगिरी और सेवा गिरी मंदिर परिसर में शराब पी रहे थे, जिसके बाद विवाद हो गया। अगले दिन सुबह उत्तमगिरी और आशू को मंदिर के पास गड्ढा खोदते देखा गया।

मंदिर में ही हत्या, शव भी वहीं दबा दिए

बाद में सूचना मिली कि मंदिर में दो साधुओं की हत्या कर उनके शव वहीं दबा दिए गए हैं। पुलिस जांच में विवाद का कारण इसी घटनाक्रम और रात में हुए झगड़े को माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार, पथरी जंगल से लक्सर, पथरी, शिवगढ़, ऐथल और दिनारपुर की ओर निकलने वाले सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

एसओ रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों संत 14 जुलाई को पथरी आए थे, मंदिर में उस दिन भंडारे का आयोजन था, तब से संत पथरी में रुके हुए थे। 16 जुलाई को सभी को मंदिर में ही देखा गया था। मंदिर में सात कैमरे भी लगे हुए है।

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ऐसे शुरू हुआ घटनाक्रम

पथरेश्वर मंदिर में दो साधुओं की हत्या का घटनाक्रम 18 जुलाई की रात से शुरू हुआ। शिकायतकर्ता पंकज के अनुसार, उस रात मंदिर में तीन साधु, एक अन्य संत और पंडित राममिलन ठहरे हुए थे। रात करीब 10:30 बजे उत्तमगिरि और सेवागिरि मंदिर परिसर में शराब पी रहे थे। सेवागिरि कथित रूप से पंकज को जंगल की ओर ले गया और उससे पूछा कि उसने सौरभ को क्या बताया है। पंकज के हाथ-पैर जोड़ने पर उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसका मोबाइल छीन लिया गया।

अगले दिन 19 जुलाई की सुबह करीब 4:30 बजे पंकज ने कथित रूप से उत्तमगिरि और आशू को मंदिर के पास गड्ढा खोदते देखा। कुछ देर बाद अखिलगिरि ने उससे दोनों साधुओं के बारे में पूछा तो उसने रात की पूरी घटना बता दी। इसके बाद उसका मोबाइल सिम निकालकर लौटाया गया और आशू उसे बाइक से सुल्तानपुर छोड़ आया। उसी रात सौरभ रामेश्वर मंदिर पहुंचा। बताया कि पथरेश्वर मंदिर में हत्या हो गई है। अगले दिन सौरभ से फोन पर मिली सूचना के बाद पंकज ने थाना पथरी पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मंदिर के पास गड्ढा खोदकर दो साधुओं के शव बरामद किए। जिसके बाद से उत्तमगिरि, अखिलगिरि, राममिलन, आशू फरार हो गए। चारों पर हत्या में शामिल होने का संदेह जताकर कार्रवाई की मांग की है।

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