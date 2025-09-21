तीन दिन में दो दोस्तों की पेड़ पर लटकी लाशें, रहस्यमयी मौतों से सनसनी

हरिद्वार में तीन दिन के भीतर दो दोस्तों की पेड़ पर लटकी लाशों ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पहले एक और 72 घंटे बाद दूसरा का शव भी पेड़ से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हरिद्वार जिले के मंगलौर में तीन दिन के अंदर दो दोस्तों की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। मन्नाखेड़ी गांव में तीन दिन पहले पेड़ से लटके मिले युवक के शव के बाद शनिवार की सुबह लहबोली के जंगल में उसके दोस्त का शव भी एक पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे भी आत्महत्या मान रही है। वहीं परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस दोनों दोस्तों की कड़ी जोड़कर मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है।

शुक्रवार शाम को शुभम निवासी मन्नाखेड़ी अपने घर से निकला था, रात तक नहीं लौटने पर परिजनों ने सुबह होते ही खोजबीन शुरू हुई। शनिवार की सुबह लहबोली के जंगल में एक ग्रामीण को पेड़ से लटका एक शव नजर आया।

पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे निकालकर कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान मन्नाखेड़ी गांव निवासी 25 वर्षीय शुभम के रूप की। वहीं गुरुवार को भी मन्नाखेड़ी गांव के ही 24 वर्षीय आकाश का शव भी एक पेड़ से लटका मिला था।

दोनों में गहरी दोस्ती दोनों युवकों के बीच गहरी दोस्ती बताई जा रही है। दोनों युवक एक-दूसरे के घर आते-जाते रहते थे। शुभम की मौत के बाद परिजनों ने जांच की मांग की है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आरोप लगाया कि दोनों आपस में दोस्त थे और दोनों की एक ही तरह से मौत होना सामान्य नहीं है।