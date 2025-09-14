देहरादून में दो बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, बंगाल के दलाल ने 7 महीने पहले बॉर्डर पार कराया

देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमि में दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वे 6 महीने से अवैध रूप से रह रहीं थी। बताया कि सात महीने पहले बंगाल के एक एजेंट की मदद से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया।

उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमि के तहत देहरादून के पटेलनगर क्षेत्र में अवैध रूप से रह रही दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बांग्लादेशी पहचानपत्र और कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं।

बातचीत में संदेह हुआ, सख्ती पर उगला सच एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देहरादून में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों के रहने की सूचना मिली थी। इस पर सत्यापन अभियान चलाया गया। शनिवार को एलआईयू देहरादून, एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना पटेलनगर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पूजा विहार चंद्रबनी में दो संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गईं। बातचीत में दोनों के बांग्लादेशी होने का संदेह हुआ, दोनों सही से हिंदी नहीं बोल पा रहीं थी। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो महिलाओं ने बताया कि वो बांग्लादेशी नागरिक हैं।

बंगाल के दलाल ने बॉर्डर पार कराया दोनों की पहचान यास्मीन पुत्री मोहम्मद तोहिद मियां निवासी सिलहट बांग्लादेश, राशिदा बेगम पुत्री मौहम्मद उल्ला निवासी चटग्राम बांग्लादेश के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि वो करीब सात महीने पहले भारत में आई थीं। पश्चिम बंगाल के एक एजेंट ने उन्हें बांग्लादेशी बॉर्डर से भारत में प्रवेश कराया था।

दोनों के कब्जे से बांग्लादेशी परिचय पत्र और परिवार रजिस्टर का विवरण प्राप्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि दोनों अवैध बाग्लादेशी महिलाओं को नियमानुसार बाग्लादेश डिपोर्ट किये जाने के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।