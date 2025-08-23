Twelve villages were isolated due to submergence of the bridge of Uttarkashi, Syanachatti उत्तरकाशी में नया संकट, यमुना के बहाव रुकने से बन गई झील; 12 गांव पड़े अलग-थलग, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तरकाशी में नया संकट, यमुना के बहाव रुकने से बन गई झील; 12 गांव पड़े अलग-थलग

उत्तराखंड के स्यानाचट्टी में गढ़गाड़ गदेरे से आए मलबे के कारण यमुना नदी पर एक झील बन गई है, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल डूब गया है और 12 गांवों के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन द्वारा झील को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीSat, 23 Aug 2025 06:52 AM
स्यानाचट्टी के पास यमुना नदी में झील बनने से गीठ पट्टी क्षेत्र के यमुनोत्री धाम सहित 12 गांव अलग थलग पड़ गए। यमुनोत्री धाम क्षेत्र व गीठ पट्टी क्षेत्र में आने-जाने के लिए एक यही सड़क मार्ग है, लेकिन गुरुवार को 4 बजे करीब स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर झील बनने से यहां यमुनोत्री हाईवे पर बना मोटर पुल 4-5 फीट करीब झील में डूब गया, जिससे इस पुल से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है और इस क्षेत्र का जिला एवं तहसील मुख्यालय से सम्पर्क कट गया है।

स्यानाचट्टी के पास गुरुवार को गढगाड़ गदेरे से भारी मलवा व बोल्डर आने के कारण यमुना नदी का प्रवाह बाधित हो गया और यहां यमुना पर अस्थायी झील बन गयी, जिससे यमुनोत्री हाईवे पर लगा स्यानाचट्टी कस्बा यमुना नदी पर बनी झील से जलमग्न हो गया। जहां गुरुवार शाम को स्यानाचट्टी के पास मोटर पुल 2 फीट करीब झील में डूब गया था तो वहीं शुक्रवार को सुबह तक झील का जल स्तर और बढ़ गया तथा यह मोटर पुल 4-5 फिट झील में डूब गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन सहित तमान विभागों ने पहुंचकर झील को खोलने के प्रयास शुरू कर दिए।

कई होटल और स्कूल डूब गए

स्यानाचट्टी में झील के बनने से स्यानाचट्टी के करीब डेढ़ दर्जन होटल सहित जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, जीएमवीएन के भवन झील में डूब गए तथा इस क्षेत्र में यमुनोत्री धाम सहित गीठ पट्टी के12 गांव के दस हजार से अधिक की आबादी का उत्तरकाशी मुख्यालय से संपर्क कट गया। स्यानाचट्टी तक जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यमुनोत्री हाईवे पर गुरुवार शाम से ही आवाजाही भी बंद हो गयी।

लोगों ने झील में उतरकर किया प्रदर्शन

उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में यमुना नदी पर बनी झील से खौफजदा आपदा प्रभावितों ने शुक्रवार को झील के पानी मे उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि पूर्व में बनी झील को चैनलाइज कर दिया गया होता तो आज यह भयानक स्थिति पैदा नहीं होती। इस बीच झील में कंट्रोल ब्लास्टिंग के बाद दो से ढाई फुट तक जलस्तर गिरा है, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है।

केंद्रीय जल आयोग की टीम ने लिया जायजा

केन्द्रीय जल आयोग (यमुना) की टीम स्थानाचट्टी में उपस्थित है। उनकी ओर से यमुना के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खंड पुरोला ने बताया कि वर्तमान में यमुना नदी का पानी अवरोध स्थल के किनारे से बह रहा है, जलस्तर में कमी आई है।

पुलिस-प्रशासन ने छात्राओं को होटलों में कराया शिफ्ट

गुरुवार शाम को स्यानाचट्टी में झील बनने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा स्यानाचट्टी के निचले इलाके के यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया था, जिसके क्रम में बड़कोट से आठ किमी आगे यमुना नदी के किनारे गंगानी में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व छात्रावास को भी एहतियातन खाली करा दिया गया तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालय की 150 छात्राओं को छात्रावास से अन्यत्र होटलों में शिफ्ट किया गया है।

