True Story of Frederick Smetacek who plot adolf Hitler Assassination family lives in Nainital

नैनीताल में ऐसा भी परिवार, जिसने कभी हिटलर को बम से उड़ाने की रची साजिश; रोमांचक कहानी

यह कहानी नैनीताल में एक छोटे से पहाड़ी इलाके जॉन स्टेट की है, जिसे कभी फ्रेडरिक नामक शख्स ने अंग्रेजों से खरीदा था और हमेशा के लिए यहीं बस गए। उन्होंने हिटलर को मारने की साजिश रची थी।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालTue, 2 Sep 2025 04:42 PM
नैनीताल की खूबसूरत वादियों में एक ऐसा भी परिवार है, जिसने कभी इतिहास में छुपी एक साहसिक और खतरनाक साजिश रची थी। हम बात कर रहे हैं भीमताल और सात ताल के बीच के एक पहाड़ जॉन लैंड की। इस पहाड़ को फ्रेडरिक स्मेटाचेक नाम के शख्स ने आजादी से पहले अंग्रेजों से खरीदा था। यहां तब उन्होंने अपना कानून भी लागू किया। हैरानी की बात यह है कि सरकार आज भी उस कानून का पालन करती है, इसमें बांज के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध शामिल है। फ्रेडरिक कोई मामूली शख्स नहीं थे, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले क्रूर तानाशाह हिटलर को बम से उड़ाने की साजिश रची थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो द्वितीय विश्व युद्ध ही नहीं होता और न ही करोड़ों लोग मारे जाते।

फ्रेडरिक के बेटे पीटर यहां अपने परिवार के साथ रहते हैं। पीटर अपने पिता प्रेडरिक की पांच संतानों में से एक हैं। वो बताते हैं कि उनके पिता ने 1939 में हिटलर की गुंडागर्दी और तानाशाही से तंग आकर उसे मारने की प्लानिंग की थी। इस प्लानिंग में उनके अलावा 7 अन्य लोग भी थे, लेकिन यह योजना परवान नहीं चढ़ी और उनके साथी पकड़े गए। हिटलर के आदेश पर सातों को गोली मार दी गई। फ्रेडरिक किसी तरह बच निकले और जहाज के रास्ते भारत पहुंच गए और आखिरी सांस तक यहीं बसे रहे।

रोमांचक कहानी

पीटर स्मेटाचेक बताते हैं कि उनका परिवार उस समय जंगल में काम करता था, लेकिन पिता ने समुद्री जीवन अपनाया और चिली में बस गए। 40 के दशक में दादा ने रिटायरमेंट से पहले उन्हें अपने साथ अंतिम शिकार के लिए बुलाया। उस इलाके को सुडिकी लैंड कहा जाता था। वहां जर्मन आबादी ज्यादा थी और हिटलर उसे जर्मनी में मिलाना चाहता था। जब पिताजी वहां पहुंचे तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे और नाजियों की हर-तरफ गुंडागर्दी थी।

हिटलर को मारने की साजिश रची

सुडिकी लैंड के भविष्य पर फैसले के लिए वोटिंग हुई, लेकिन नाजियों ने अपनी गुंडागर्दी से फैसला जर्मनी के पक्ष में कर लिया। अब हिटलर विक्ट्री परेड के लिए ट्रेन से उस इलाके में पहुंचने वाला था। अब पिताजी ने हिटलर को मारने की साजिश रची। पिता और उनके दोस्तों को ता लगा कि हिटलर ट्रेन से आने वाला है। इससे पहले कि वो योजना अमल में लाते, नाजियों का खुफिया विभाग भांप गया और पिताजी के साथी पकड़े गए।

जान बचाकर भागे और भारत पहुंचे

पिताजी को पकड़ने के लिए नाजियों ने ऐड़ी-चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें लगा कि पिताजी रूस के रास्ते भागेंगे, लेकिन पिताजी ने जर्मनी से ही भागने की रणनीति अपनाई और किसी तरह जहाज में सवार होकर कोलकाता पहुंचे। यह तारीख 1 सितंबर 1939 का दिन था, वो भारत की जमीन पर थे। अब वहां उनके लिए परेशानी थी- क्या किया जाए, चिली और सुडिकी लैंड दोनों जगह जाना संभव नहीं था। वहां जर्मनी और रूस का आधिपत्य था। पिताजी ने कोलकाता पुलिस में पूरी जानकारी दी और बताया कि नाजियों से जान बचाकर वो यहां पहुंचे हैं। तभी द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और वो भारत में ही रह गए।

ब्रिटिश सरकार से खरीदा जॉन लैंड

कोलकाता में फ्रेडरिक ने चेक कंपनी बाटा में नौकरी शुरू की और धन कमाया। इस बीच यहीं शादी की और परिवार जोड़ा। पिताजी अपने बच्चों को भी गांव की खुशहाल आबादी के बीच पालना चाहते थे। इसलिए पहाड़ और सुकून की तलाश में वो नैनीताल पहुंचे और वहां हंटिंग लॉज खरीदा और फिर अंग्रेजों से जॉन स्टेट नामक पहाड़ी भी खरीदी। आज यह परिवार नैनीताल की खूबसूरत वादियों में बसकर एक इतिहास को अपने साथ संजोए हुए है।

