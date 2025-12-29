Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Tripura student angel chakama Death uttarakhand police says no racial angle found
एंजेल चकमा मौत मामले में नया मोड़, पुलिस बोली- नस्लीय भेदभाव का मामला ही नहीं

एंजेल चकमा मौत मामले में नया मोड़, पुलिस बोली- नस्लीय भेदभाव का मामला ही नहीं

संक्षेप:

उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए हमले को नस्लीय नहीं माना जा सकता। पुलिस के अनुसार, मजाक में की गई अपमानजनक टिप्पणियों से यह गलत धारणा बनी कि छात्र को निशाना बनाया जा रहा है। देहरादून के एसएसपी ने कहा कि यह नस्लीय टिप्पणी की श्रेणी में नहीं आता है।

Dec 29, 2025 08:36 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा पर हुए हमले को नस्लीय नहीं माना जा सकता। पुलिस के अनुसार, मजाक में की गई अपमानजनक टिप्पणियों से यह गलत धारणा बनी कि छात्र को निशाना बनाया जा रहा है। देहरादून के एसएसपी ने कहा कि यह नस्लीय टिप्पणी की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि घटना में शामिल युवक भी उसी राज्य का निवासी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई है। उन्होंने मृतक के भाई माइकल के इस दावे को खारिज कर दिया कि हमला नस्लीय मकसद से किया गया था।

गिरफ्तार पांच लोगों में से एक मणिपुर का निवासी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में से एक मणिपुर का निवासी है। अधिकारी ने यह भी बताया कि अब तक की जांच में जानबूझकर नस्लीय भेदभाव के दावों का समर्थन करने वाले कोई सबूत नहीं मिले हैं। उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में नस्लीय टिप्पणी के बाद कथित तौर पर हमले का शिकार हुए त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।

ये भी पढ़ें:एंजेल चकमा की हत्या व्यवस्था पर कलंक, केजरीवाल ने नस्लवाद पर बड़ी मांग कर दी
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में एंजेल की हत्या के लिए कांग्रेस सांसद ने RSS को बता दिया जिम्मेदार

एंजेल और उसके भाई को गलतफहमी हुई

पुलिस ने आगे बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जांचकर्ताओं को बताया कि घटनास्थल पर की गई कुछ टिप्पणियां उनके समूह के ही किसी सदस्य के लिए थीं। उन्होंने दावा किया कि ये टिप्पणियां माइकल या उसके भाई के लिए नहीं थीं। उन दोनों को गलतफहमी हुईं।

एसएसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कई तरह की जानकारियां जुटाई गईं। पता चला कि आरोपियों में से एक मणिपुर का निवासी है। उसने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान उनके बीच कुछ हंसी-मजाक वाली बातें हुईं। इन टिप्पणियों को कुछ गलत तरीके से समझा गया और पीड़ित पक्ष ने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उनसे ऐसा नहीं करने को कहा गया तो बात बढ़ गई।

झड़प के दौरान चाकू से हमला

बता दें कि 9 दिसंबर को एंजेल चकमा और उनके भाई मिशेल का कुछ स्थानीय लोगों और पूर्वोत्तर के एक युवक से झगड़ा हो गया, जिन्होंने कथित तौर पर नस्लीय टिप्पणी की थीं। जब दोनों भाइयों ने इसका विरोध किया तो उनके बीच झड़प शुरू गई। इसी दौरान उन पर चाकू और कड़े से हमला किया गया। माइकल के सिर पर पर वार किया गया, जबकि एंजेल को गर्दन और पेट पर चाकू से वार किया गया। 24 साल के एंजेल चकमा की 26 दिसंबर को मौत हो गई।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।