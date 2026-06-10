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पहाड़ों पर नहीं भटकेंगे ट्रेकर्स, उत्तराखंड में 100 ट्रेकिंग रूट्स की होगी GPS मैपिंग

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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पहाड़ों पर अब ट्रेकर्स नहीं भटकेंगे। उत्तराखंड सरकार एडवेंचर स्पोर्ट्स के तहत 100 ट्रेकिंग रूट्स की जीपीएस मैपिंग करेगी। बता दें कि नैनीताल की महिला ट्रेकर बबीता पांडे का अबतक सुराग नहीं लग पाया है।

पहाड़ों पर नहीं भटकेंगे ट्रेकर्स, उत्तराखंड में 100 ट्रेकिंग रूट्स की होगी GPS मैपिंग

घने जंगल, बर्फीली चोटियां और दुर्गम रास्ते... अब उत्तराखंड के ट्रेकिंग रूट्स पर रोमांच तो रहेगा, लेकिन रास्ता भटकने का खतरा काफी कम हो जाएगा। ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। पहाड़ों में ट्रेकिंग रूट्स पर जाने वाले ट्रेकर्स अब आसानी से अपनी लोकेशन और पूरे मार्ग की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार एडवेंटर टूरिज्म को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सर्वे करा रहा है। इसमें रूट्स की जीपीएस मैपिंग कराई जाएगी।

उत्तराखंड में पहाड़ों में ट्रेकिंग रूट्स पर जाने वाले ट्रेकर्स अब भटक नहीं सकेंगे। ट्रेकिंग के दौरान पूरे रूट की सटीक जानकारी उपलब्ध करवा कर एडवेंचर स्पोर्ट्स के इस महत्वपूर्ण सेक्टर को सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके लिए 100 ट्रेकिंग रूट्स का तकनीकी सर्वे, जीपीएस मैपिंग होगी।

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पहले चरण में 100 रूट्स की जीपीएस मैपिंग

उत्तराखंड में हर साल पांच लाख के करीब ट्रेकर्स आते हैं। छोटे बड़े तमाम ट्रेकिंग रूट्स पर बड़ी संख्या में युवा एडवेंचर टूरिज्म का हिस्सा बनने आते हैं। इसके साथ ही हर साल बड़ी संख्या में ट्रेकर्स इन ट्रेकिंग रूट्स पर भटकते भी हैं। कई बार आपात स्थिति में इन ट्रेकर्स की खोजबीन में भी दिक्कत आती है। ऐसे में एडवेंचर टूरिज्म के इस सेक्टर को सुरक्षित बनाने को तकनीकी सर्वे कराया जा रहा है। पहले चरण में 100 रूट्स का तकनीकी सर्वे कर जीपीएस मैपिंग भी कराई जाएगी। ट्रेक मार्गों की जीपीएस मैपिंग और तकनीकी सर्वेक्षण को कंपनियों से आवेदन मांग लिए गए हैं।

महिला ट्रेकर बबीता का अबतक सुराग नहीं

इस बीच नैनीताल जिले के रामनगर में 29 मई से लापता महिला ट्रैकर बबीता पांडे का अबतक सुराग नहीं लग पाया है। महिला ट्रैकर उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील स्थित प्रसिद्ध दयारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र से लापता हुई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग, वन विभाग, आईटीबीपी और आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी टीम के अधिकारी और जवान लगातार महिला ट्रैकर को खोज रहे हैं।

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प्रशासन के अनुसार खोज अभियान को व्यवस्थित ढंग से संचालित करते हुए सभी संभावित स्थानों को चिन्हित कर तलाशी ली जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि महिला ट्रेकर की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, तब तक अभियान पूरी गंभीरता और संसाधनों के साथ निरंतर जारी रहेगा।

गंगा में जोखिम में पड़ी पर्यटकों की जान

ऋषिकेश। स्वर्गाश्रम में घाट से गंगा को पार करने के लिए हरियाणा के पर्यटक नदी में कूद गए। तेज प्रवाह के कारण वह नदी में फंस गए। सूचना पर पहुंचे एसडीआरएफ निरीक्षक कविंद्र सजवाण ने बताया कि मंगलवार को पर्यटक सुरेंद्र, नीतीश, आनंद और आजाद सभी निवासी ग्राम बामडोली, हिसार, हरियाणा को रेस्क्यू किया।

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बताया कि पर्यटक तेज प्रवाह की चपेट में आए थे, जिन्हें सकुशल बचा लिया गया। वहीं, मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत कौड़ियाल और साईंघाट पर गंगा में डूबे पर्यटकों का सुराग मंगलवार को भी नहीं लग पाया। मालूम हो कि सात जून को कौड़ियाला में 43 वर्षीय आशीष जैन निवासी इंदिरापुरम, गाजियाबाद व आठ जून को 20 साल का श्याम निवासी चंद कॉलोनी, जोधपुर, राजस्थान गंगा में नहाते हुए डूब गया था। एसडीआरएफ की टीम लापता पर्यटकों की तलाश में डटे हुए हैं।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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