राहुल गांधी को ट्रेनिंग दे चुके… उत्तराखंड में दिग्गज कांग्रेसी के किस बयान पर भाजपा ने ली चुटकी

संक्षेप: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों भाजपाईयों पर निजी हमले कर रहे हैं। उनके बयान को लेकर अब भाजपा विधायक ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसा कि हरक किसी दिन कह देंगे कि उन्होंने राहुल गांधी को राजनीति सिखाई है, राजीव गांधी उन्ही के कारण पीएम बने।

उत्तराखंड भाजपा सरकार में कभी मंत्री रहे हरक सिंह रावत अब कांग्रेस के पाले में हैं। इन दिनों हरक सिंह ने भाजपा नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल कर रखा है। हरक सिंह रावत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत सभी को निशाने पर ले रखा है। हरक भाजपा नेताओं पर निजी टिप्पणियां कस रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अब भाजपा भी फ्रंट फुट पर आ गई है। भाजपा विधायक ने हरक सिंह रावत पर राहुल गांधी वाला तंज कसा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार निशाना साध रहे कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत पर गुरुवार को भाजपा ने तीखा जवाब दिया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लैंसडौन विधायक महंत दिलीप रावत ने हरक को घेरा।

हरक के बयान पर चुटकी ली उन्होंने तंज कसा कि हरक आज भाजपा नेताओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, वे कल कहेंगे कि राहुल गांधी को राजनीति उन्होंने सिखाई, राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उनकी भूमिका थी।