गाय को बचाने उफनती नदी में कूदा पुलिस का जवान, रेस्क्यू करने में चली गई जान
चमोली जिले के देवाल में दुखद घटना सामने आई है। आठ दिनों से पिंडर नदी में फंसी गाय को रेस्क्यू करने पुलिस जवान उफनदी नदी में कूद गया। रेस्क्यू करने में उसकी जान चली गई।
चमोली जिले के कोठी गांव में एक गाय पिछले 8 दिनों से पिंडर नदी के बीच फंसी थी। इस गाय को बचाने के लिए पुलिसकर्मी कांस्टेबल सुरेंद्र नौटियाल ने उफनती नदी में कूद कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण जवान की डूबकर मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके के लोग और पुलिसबल शोकाकुल हैं।
देवाल थानाध्यक्ष थराली पंकज कुमार ने बताया कि विगत आठ दिन से देवाल-थराली मोटर मार्ग के कोठी गांव के पास पिंडर नदी के बीच टापू में एक गाय फंसी थी। उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट के ने गाय का रेस्क्यू करने के लिए मोबाइल से सूचना दी।
उफनती नदी में कूदा जवान
गाय को नदी से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मंगलवार को कोठी गांव पिंडर नदी किनारे रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। टीम राहत बचाव का ऑपरेशन चला रही थी। गाय को बचाने के ऑपरेशन के दौरान एनडीआरएफ के जवान कांस्टेबल जीडी 30 वर्षीय सुरेंद्र नौटियाल, निवासी ग्राम मातली उत्तरकाशी पिंडर नदी में डूब गए।
टीम के सदस्य तेज बहाव से कांस्टेबल को बाहर निकाल कर पीएचसी अस्पताल थराली लाए, जहां डॉक्टरों द्वारा कांस्टेबल सुरेंद्र नौटियाल को मृत घोषित कर दिया।
