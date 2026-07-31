कांवड़ यात्रा में दर्दनाक हादसा, गंगाजल लेकर लौट रहे 4 लड़कों की गंगनहर में डूबने से मौत
कांवड़ यात्रा के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। चंडीगढ़ से गंगाजल लेने हरिद्वार पहुंचे चार लड़कों की ज्वालापुर में गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। यह घटना नहाने के दौरान घटी। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। घटना के बाद से उनके साथियों का रो-रोकर बुरा हाल है।
कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है। चंडीगढ़ से गंगाजल लेने पहुंचे चार लड़कों की शुक्रवार दोपहर ज्वालापुर में गंगनहर में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चारों लड़के नहर में स्नान कर रहे थे। इस दौरान नहर में बने गहरे गड्ढे में चारों लड़के फंस गए। काफी कोशिशों के बाद भी वे नहर से बाहर नहीं निकल सके और डूबने लगे। सूचना मिलते ही जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जल पुलिस ने तीन लड़कों को नहर से बाहर निकाला, जबकि चौथे को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। चारों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नगर कोतवाली पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है।
पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान शिवांशु (16) पुत्र पवन, नितीश (16) पुत्र राजेश, भरत (16) पुत्र हरीश निवासी सेक्टर-30बी चंडीगढ़ तथा रोहित (17) पुत्र भवानीदीन प्रजापति निवासी सेक्टर-26 बाबूधाम कॉलोनी, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। सभी साथी हरिद्वार गंगाजल लेने आए थे और जल लेकर चंडीगढ़ की ओर रवाना हो गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगनहर में सिल्ट आने के कारण मायापुर क्षेत्र में नहर बंद थी और किनारे पर पानी कम दिखाई दे रहा था। सबसे पहले भरत आगे की ओर स्नान करने गया, जहां वह अचानक गहरे गड्ढे में फंसकर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए नितीश और शिवांशु आगे बढ़े, लेकिन वे भी पानी में समा गए। इसके बाद रोहित भी साथियों को बचाने के प्रयास में गहरे पानी में चला गया। वहां मौजूद कांवड़िए साहिल ने किसी तरह अमित को बाहर निकाल लिया, लेकिन अन्य कांवड़ियों को नहीं बचाया जा सका।
सूचना पर पहुंची जल पुलिस ने तीन कांवड़ियों को बाहर निकाला, जबकि चौथे को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। सभी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही अन्य साथी और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि चारों किशोरों की डूबने से मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।
सबसे पहले भरत गंगनहर में नहाने लगा, गंगनहर बंद होने के कारण साइड में कम पानी था तो भरत आगे की ओर गया तो अचानक गंगनहर के गहरे गड्ढे में डूबने लगा। यह देखकर नितीश और भरत सबसे पहले बचाने के लिए आगे आए तो वह भी डूबने लगे यह देखकर दो भाई राहुल और अमित और साहिल भी आ गए। रोहित और अमित भी डूबने लगे तो साहिल ने किसी तरह अमित को बचा लिया और बाकि के चारों गंगनहर में डूब गए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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