PM मोदी के देहरादून दौरे को लेकर रूट प्लान जारी, दिल्ली आने-जाने वाले प्रमुख रास्तों में बदलाव
देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित पीएम दौरे के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। शहर में जाम की स्थिति से बचने और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सहारनपुर, रुड़की और दिल्ली जाने वाले प्रमुख मार्गों में बदलाव किया है।
देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित पीएम दौरे के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। शहर में जाम की स्थिति से बचने और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सहारनपुर, रुड़की और दिल्ली जाने वाले प्रमुख मार्गों में बदलाव किया है। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने अनुरोध किया है कि वे इस रूट प्लान के अनुसार ही अपनी यात्रा की रूपरेखा तैयार करें।
देहरादून से सहारनपुर और रुड़की, दिल्ली जाने के लिए
● पहला रूट : शिमला बाईपास तिराहा से नयागांव रोड ➔ धर्मावाला चौक ➔ बेहट होते हुए।
● दूसरा रूट: रिस्पना पुल से जोगीवाला ➔ लालतप्पड़ ➔ रायवाला ➔ हरिद्वार होते हुए।
● देहरादून से छुटमलपुर/बिहारीगढ़ जाने को: शिमला बाईपास तिराहा से नयागांव रोड ➔ धर्मावाला चौक ➔ शाकुम्भरी देवी ➔ छुटमलपुर होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।
दिल्ली/सहारनपुर/रुड़की से देहरादून आने के लिए
● छुटमलपुर से बेहट ➔ धर्मावाला चौक ➔ प्रेमनगर ➔ ठाकुरपुर हाईवे ➔ प्रेमनगर चौक ➔ बल्लूपुर चौक होते हुए देहरादून शहर या मसूरी की ओर जा सकेंगे।
● रुड़की से वाया भगवानपुर होते हुए देहरादून आने वाले और देहरादून से वाया भगवानपुर होते हुए रुड़की जाने वाले मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप रहेगा।
आशारोड़ी से गढ़ीकैंट तक 13 जोन बने
देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित देहरादून दौरे और 14 अप्रैल को गणेशपुर (सहारनपुर) में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज दी हैं। पीएम के दौरे के लिए आशारोड़ी से गढ़ीकैंट तक के रूट को 13 जोन में बांटकर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं।
दून अस्पताल में बना सेफ हाउस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को दून दौरे के मद्देनजर दून अस्पताल में सेफ हाउस बना दिया गया है। वीआईपी वार्ड के सारे बेड पांच कमरे रिजर्व कर दिए गए हैं। यहां पर डॉक्टरों एवं स्टाफ की ड्यूटी निर्धारित कर दी है और दवाओं आदि की व्यवस्था कर दी है। एमएस डॉ. आरएस बिष्ट ने बताया कि सीएमओ स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है। उधर, सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा की ओर से पीएम के दौरे को मेडिकल टीमों का गठन कर दिया है।
मोदी 12 किलोमीटर लंबे रास्ते पर करेंगे रोड शो
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दून दौरे और गढ़ी कैंट में होने वाली जनसभा को लेकर भाजपा संगठन ने भी तैयारी तेज कर दी है। गुरुवार को भाजपा महानगर कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, महामंत्री अजेय कुमार ने कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित तैयारी और समन्वय के विषय में बताया। प्रधानमंत्री मोदी दून दौरे में क्लेमनटाउन से गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड तक रोड शो भी करेंगे। उनके स्वागत के लिए जगह जगह मानव शृंखलाएं बनाई जाएंगी।
सांसद महेन्द्र भट्ट ने कहा कि दिल्ली-दून एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री आशारोड़ी स्थित डाट काली मंदिर में पूर्जा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका काफिला सड़क मार्ग से क्लेमनटाउन, आईएसबीटी, निरंजनपुर मंडी, कमला पैलेस, जीएमएस रोड, बल्लुपुर, बल्लीवाला होते हुए गढ़ी कैंट स्थित महिंद्रा ग्राउंड पहुंचेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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