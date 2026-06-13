हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के लिए ट्रैफिक प्लान लागू, 2 दिन भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगा
हरिद्वार में 13 से 15 जून तक के लिए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं, अलग-अलग रास्तों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है।
सोमवती अमावस्या स्नान पर्व और वीकेंड पर हरिद्वार में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 13 से 15 जून तक विस्तृत ट्रैफिक प्लान लागू कर दी है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और पंजाब की ओर से हरिद्वार आने वाले वाहन नारसन, ख्याति ढाबा, गुरुकुल कांगड़ी और शंकराचार्य चौक होकर शहर में प्रवेश करेंगे। इन वाहनों के लिए अलकनंदा, दीनदयाल, पंतदीप और चमगादड़ टापू पार्किंग निर्धारित की गई है। यदि यातायात का दबाव बढ़ता है तो इन वाहनों को नगलाइमरती से डायवर्ट कर लक्सर, फेरूपुर होते हुए बैरागी कैंप पार्किंग में भेजा जाएगा।
मुरादाबाद और नजीबाबाद से आने वाले छोटे वाहन चिड़ियापुर, श्यामपुर और चंडी चौक होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे, जबकि बड़े वाहनों को नीलधारा-गोरीशंकर पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। देहरादून-ऋषिकेश से आने वाले वाहनों को नेपाली फार्म, रायवाला मार्ग से हरिद्वार लाया जाएगा और उनके लिए लालजीवाला, पंतदीप तथा चमगादड़ टापू पार्किंग निर्धारित की गई है।
यात्रा से लौटकर मेरठ और दिल्ली जाने वाले वाहन देहरादून, ऋषिकेश, नेपाली फार्म, रायवाला और चंडी चौक होते हुए एनएच-344 से जाएंगे। वहीं नजीबाबाद जाने वाले वाहनों को चंडी चौक और श्यामपुर मार्ग से निकाला जाएगा। यातायात का दबाव बढ़ने पर चीला मार्ग का उपयोग केवल शहर से बाहर निकलने वाले वाहनों के लिए किया जाएगा। गुरुकुल कांगड़ी सर्विस लेन से सिंहद्वार और शंकराचार्य चौक की ओर यातायात संचालित किया जाएगा। टोल प्लाजा पर दबाव बढ़ने की स्थिति में नहर पटरी मार्ग का प्रयोग किया जाएगा। देहरादून और ऋषिकेश जाने वाली निजी बसों को आवश्यकता पड़ने पर मोहंड मार्ग से भेजा जाएगा।
दो दिन पूरी तरह बंद रहेंगे भारी वाहन
एसएसपी ने बताया कि 13 जून सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक तथा 14 जून सुबह छह बजे से सोमवती अमावस्या स्नान पर्व समाप्ति तक हरिद्वार शहर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 15 जून तड़के तीन बजे से दिल्ली-मेरठ मार्ग से आने वाले सभी बड़े वाहनों को नगलाइमरती से डायवर्ट कर बैरागी कैंप पार्किंग में भेजा जाएगा। वहीं देहरादून से आने वाले बड़े वाहनों को लालजीवाला और नजीबाबाद से आने वाले बसों एवं ट्रैक्टरों को नीलधारा-गोरीशंकर पार्किंग में रोकेंगे। यात्री ट्रैफिक प्लान की जानकारी अवश्य लें।
सर्विस लेन पर खड़ी बस से लगा जाम
हरिद्वार में शुक्रवार को लंबा जाम लग गया। जाम में फंसी एंबुलेंस तक को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। करीब 20 मिनट तक एंबुलेंस फंसी रही। हरिद्वार में शुक्रवार को यातायात अव्यवस्था के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हाईवे, सर्विस लेन और शहर के प्रमुख आंतरिक मार्गों पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही। स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब सर्विस लेन पर एक बस के खड़े रहने से लंबा जाम लग गया और एक एंबुलेंस करीब 20 मिनट तक वाहनों के बीच फंसी रही। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जाम के दौरान एंबुलेंस को आगे निकलने के लिए जगह नहीं मिल सकी, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर भी असर पड़ा। जाम के करण लोगों को काफी परेशानी हुई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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