रुड़की में जाम से राहत दिलाने की तैयारी, 3 चौराहों पर बनेंगे गोल चक्कर
रुड़की की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू ह गई है। प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए तीन स्थानों पर गोल चक्कर बनाए जाएंगे। चौराहों को फव्वारे और सजावटी लाइटों से भी सजाने की योजना है।
महेश्वर सिंह, रुड़की: शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और प्रमुख चौराहों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए तीन स्थानों पर गोल चक्कर बनाए जाएंगे। इसके लिए मालवीय चौक, बीएसएम तिराहा और रामपुर चुंगी को चिह्नित किया गया है। चौराहों को फव्वारे और सजावटी लाइटें लगाने की भी योजना है।
शहर में लगातार बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण प्रमुख चौराहों पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर मालवीय चौक, बीएसएम तिराहे और रामपुर चुंगी पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने इन समस्याओं को देखते हुए तीनों स्थानों पर गोल चक्कर बनाने का प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग के समक्ष रखा था। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र नाथ ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मालवीय चौक, बीएसएम तिराहे और रामपुर चुंगी को गोल चक्कर बनाने के लिए चिह्नित किया गया है।
अभी केवल एक गोल चक्कर
शहर में फिलहाल केवल मिलिट्री तिराहे पर ही गोल चक्कर बना हुआ है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र नाथ ने बताया कि यहां गोल चक्कर होने से वाहनों की आवाजाही सुगम रहती है। मालवीय चौक, बीएसएम तिराहा और रामपुर चुंगी पर प्रस्तावित गोल चक्कर बनने के बाद शहर में कुल चार गोल चक्कर हो जाएंगे।
बाजारों में उमड़ी भीड़, जाम से परेशानी
त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही शहर के बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसके चलते बाजारों में जाम की स्थिति बनने लगी है। सबसे ज्यादा परेशानी बीटी गंज और मेन बाजार में हो रही है। यहां खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोगों को वाहन खड़े करने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। वहीं, अतिक्रमण और बाजारों में बेरोकटोक दौड़ रहे ई-रिक्शा के कारण लोगों को आवाजाही में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों को आशंका है कि त्योहार नजदीक आने के साथ भीड़ बढ़ने पर स्थिति और गंभीर हो जाएगी।
जगह-जगह लगाई गई बैरिकेडिंग
सिविल लाइंस कोतवाली और गंगनहर कोतवाली पुलिस की ओर शहर में जगह-जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। बैरिकेडिंग प्वाइंटों पर पुलिस और पीएसी के जवान शनिवार की शाम से ही तैनात कर दिए गए हैं। सीओ ओशिन जोशी ने बताया कि बीटी गंज, मेन बाजार, सिविल लाइंस बाजार में चार पहिया और ई-रिक्शाओं की एंट्री पर रोक रहेगी। सभी वाहनों को गंगनहर पटरी किनारे पार्किंग कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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