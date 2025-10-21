Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Toxic Air pollution Uttarakhand After Diwali AQI level dangerous Breathing Becomes Difficult in Dehradun and Nainital
दिवाली के बाद दमघोंटू हुई उत्तराखंड की हवा, देहरादून-नैनीताल में सांस लेना भी मुश्किल; कितना AQI

दिवाली के बाद दमघोंटू हुई उत्तराखंड की हवा, देहरादून-नैनीताल में सांस लेना भी मुश्किल; कितना AQI

संक्षेप: AQI Uttarakhand: दिवाली के बाद उत्तराखंड की हवा दमघोंटू हो गई है। 21 अक्टूबर की सुबह देहरादून में वायु गुणवत्ता 261 दर्ज की गई। नैनीताल, हरिद्वार और काशीपुर शहरों का भी बुरा हाल है।

Tue, 21 Oct 2025 08:28 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

Uttarakhand AQI: दिवाली की आतिशबाजी ने उत्तराखंड की हवा को दमघोंटू कर दिया है। भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और AQI India के आंकड़ों के अनुसार 21 अक्टूबर की सुबह देहरादून में वायु गुणवत्ता 261 AQI दर्ज किया गया। यह ‘गंभीर’ श्रेणी में है। देहरादून के अलावा हरिद्वार, नैनीताल और काशीपुर में भी खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है।

देहरादून शहर के विभिन्न निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 का स्तर 184 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और पीएम 10 का स्तर 230 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, यह मानक से कई गुना अधिक है। मौसम साफ होने के बावजूद ठंडी हवाओं और कम हवा की गति के कारण प्रदूषक कण वातावरण में ठहर गए हैं, जिससे सांस संबंधी रोगियों के लिए स्थिति चिंताजनक बन गई है।​

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, अगले सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में खुलने जा रहे धन्वंतरि धाम की खासियत, दुनिया का इकलौता वेलनेस सेंटर
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड मना रहा रजत जयंती, विधानसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति, PM भी आएंगे

अन्य शहरों का हाल

देहरादून के अलावा हरिद्वार और रुड़की में भी वायु गुणवत्ता गिरावट पर है। हरिद्वार में AQI औसतन 182 और रुड़की में 176 दर्ज किया गया, जो ‘अस्वस्थ’ श्रेणी में है। इन इलाकों में प्रमुख प्रदूषक कण पीएम 2.5 और पीएम 10 हैं। वहीं रुद्रपुर और काशीपुर में AQI 150 से ऊपर रहा, जो ‘मध्यम रूप से खराब’ वर्ग में है।​

धार्मिक नगरी ऋषिकेश में सोमवार शाम तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 179 दर्ज हुआ। पिछले कुछ दिनों से यहां प्रदूषण का स्तर उतार-चढ़ाव में है। 16 अक्टूबर को AQI 153 से ऊपर पहुंचा था, जबकि 19 अक्टूबर को यह घटकर 63 तक आया, लेकिन अब पुनः बढ़ोतरी देखी जा रही है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News air pollution Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।