कॉर्बेट में नहीं ले जा सकेंगे प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बॉटल्स में मिलेगा पानी; क्या चुकाने पड़ेंगे पैसे?
अधिकारियों ने बताया कि जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक निश्चित रकम के बदले कांच की बोतलें दी जाएंगी और रिजर्व से बाहर निकलते समय उन्हें तय कलेक्शन सेंटर्स पर इन बोतलों को वापस करना होगा। जिसके बाद उन्हें जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी।
उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को पूरी तरह प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। इसके तहत स्थानीय प्रशासन ने इस साल अक्तूबर महीने से टाइगर रिजर्व के सभी टूरिज्म जोन में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के इस्तेमाल करने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। यह घोषणा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शुक्रवार (5 जून) को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडोला ने की। उन्होंने बताया कि नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ यह रोक लागू हो जाएगी और लोगों को प्लास्टिक की बोतलों की जगह कांच की बोतल में पानी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद प्लास्टिक कचरे को कम करना और रिजर्व के नाजुक इकोसिस्टम को बचाना है।
अधिकारियों ने बताया कि मॉनसून सीजन के बाद नए टूरिज्म सीजन की शुरुआत होगी, और इसके साथ ही रिजर्व में प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर रोक लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से पर्यटकों को किसी तरह से परेशानी नहीं होने दी जाएगी और रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को प्लास्टिक की बोतलों की जगह, दोबारा इस्तेमाल होने वाली कांच की बोतलों में पीने का पानी दिया जाएगा। खास बात यह है कि कांच की बोतलों का निर्माण भी इसी रिजर्व में किया जाएगा।
प्लास्टिक की बोतलें लेकर आ रहे थे पर्यटक
बडोला ने कहा कि, 'कॉर्बेट घूमने आने वाले पर्यटक आमतौर पर पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की यूज एंड थ्रो बोतलों पर निर्भर रहते हैं और बड़े पैमाने पर उसी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, ऐसी बोतलों को पार्क से बाहर ले जाने और सही तरीके से डिस्पोज़ करने की व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसी वजह से नई व्यवस्था लागू की जा रही है।'
टाइगर रिजर्व में ही लगाया जाएगा बॉटलिंग प्लांट
डायरेक्टर ने बताया कि ऐसे में प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर एक बॉटलिंग प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। जिसके बाद यहां तैयार होने वाली कांच की बोतलों में साफ पीने का पानी भरा जाएगा और सफारी शुरू करने से पहले एंट्री गेट पर पर्यटकों को दिया जाएगा।
डिपॉजिट-रिफंड सिस्टम के तहत मिलेंगे बोतलें
बडोला ने बताया कि कांच की ये बोतल पर्यटकों को डिपॉजिट-रिफंड सिस्टम के तहत मिलेंगी। उन्होंने कहा, 'एंट्री गेट पर पर्यटकों से पीने के पानी और कांच की बोतल के लिए पैसे लिए जाएंगे। अगर सफारी के बाद बोतल अच्छी हालत में वापस की जाती है, तो बोतल के लिए जमा की गई रकम वापस कर दी जाएगी। इससे पर्यटकों को बोतलें सुरक्षित रखने और वापस करने के लिए बढ़ावा मिलेगा, साथ ही उनका बार-बार इस्तेमाल भी हो सकेगा।'
नए नियम के बाद पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होने की उम्मीद
इस फैसले के बाद टाइगर रिजर्व के पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होने की उम्मीद जताते हुए बडोला ने आगे कहा, 'कॉर्बेट प्रशासन लंबे समय से पार्क एरिया को प्लास्टिक-मुक्त बनाने की कोशिश कर रहा है। जिसके चलते इसके ज्यादातर टूरिज्म जोन पहले ही काफी हद तक प्लास्टिक-मुक्त हो भी चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि नए टूरिज्म सीजन से रिजर्व लगभग पूरी तरह से प्लास्टिक-मुक्त हो जाएगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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