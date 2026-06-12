उत्तराखंड में पर्यटकों की कार पर चट्टान गिरने से 2 की मौके पर मौत; दारमा घाटी में भूस्खलन
पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में आज दोपहर बड़ा हादसा हो गया। पर्यटकों की कार के ऊपर अचानक चट्टान गिरने से दो की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है इलाके में भूस्खलन से ऐसा हुआ।
शुक्रवार दोपहर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां दारमा घाटी में भूस्खलन होने से एक बड़ी चट्टान पर्यटकों की कार के ऊपर जा गिरी। इससे वाहन बुरी तरह कुचल गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने तीन अन्य बुरी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया है।
जानकारी के अनुसार, धारचूला के दारमा घाटी में पंचाचूली दर्शन कर वापस लौट रहे पर्यटकों की कार पर भूस्खल की चपेट में आ गई। अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर आएं। हादसे में दो लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। दुर्घटना शुक्रवार दिन के समय दर नामक स्थान पर हुई।
एकाएक पहाड़ी से बोल्डर गिरे
स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, एक लोकल जीप चालक, चार पर्यटकों को वाहन में बैठाकर धारचूला की तरफ आ रहा था। इस दौरान एकाएक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर कार के ऊपर गिर गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
बीआरओ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने रेस्क्यू अभियान चलाया। उन्होंने किसी तरह कार से घायल अवस्था में तीन लोगों को निकाला। घायलों को बीआरओ के कर्मी धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है।
मानसून को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन
उत्तराखंड में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंपावत में डीएम मनीष कुमार ने सभी कार्यदायी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि मौसम को देखते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। लोनिवि, एनएच व अन्य विभागों को बंद सड़क खोलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विद्युत लाइनों में आने वाली बाधा दूर करने को विद्युत विभाग सजग रहने को कहा गया है।
चमोली हादसे में चार की हुई मौत
इससे पहले गुरुवार शाम को चमोली जिले में देवाल-घेस मोटर मार्ग पर एक कार कैल नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, देवाल से घेस गांव जा रही कार लौसरी गांव के पास गुरुवार शाम 4 बजे कुनार में नदी में जा गिरकर पूरी तरह से डूब गई। कार में सवार अर्जुन सिंह 60 वर्ष पुत्र मानसिंह, आलम सिंह 54 पुत्र दीवान सिंह ग्राम घेस, जानकी देवी 26 वर्ष पत्नी दान सिंह, दीपक सिंह 6 वर्ष पुत्र चंदन सिंह ग्राम खेता मानमती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक हरेंद्र सिंह 38 वर्ष पुत्र पुष्कर सिंह ग्राम घेस, उमा देवी 28 वर्ष पत्नी चंदन सिंह, हर्षिता 8 माह पुत्री चंदन सिंह ग्राम खेता मानमती, खड़क सिंह 38 वर्ष पुत्र मदन सिंह ग्राम घेस गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस और प्राइवेट वाहन से पीएचसी देवाल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चालक हरेंद्र को हायर सेंटर भेजा है।
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