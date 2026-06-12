Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में पर्यटकों की कार पर चट्टान गिरने से 2 की मौके पर मौत; दारमा घाटी में भूस्खलन

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Follow us on Google News
share

पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में आज दोपहर बड़ा हादसा हो गया। पर्यटकों की कार के ऊपर अचानक चट्टान गिरने से दो की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है इलाके में भूस्खलन से ऐसा हुआ।

उत्तराखंड में पर्यटकों की कार पर चट्टान गिरने से 2 की मौके पर मौत; दारमा घाटी में भूस्खलन

शुक्रवार दोपहर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां दारमा घाटी में भूस्खलन होने से एक बड़ी चट्टान पर्यटकों की कार के ऊपर जा गिरी। इससे वाहन बुरी तरह कुचल गया। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने तीन अन्य बुरी तरह घायलों को अस्पताल पहुंचाया है।

जानकारी के अनुसार, धारचूला के दारमा घाटी में पंचाचूली दर्शन कर वापस लौट रहे पर्यटकों की कार पर भूस्खल की चपेट में आ गई। अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिर आएं। हादसे में दो लोगों की मौत होना बताया जा रहा है। दुर्घटना शुक्रवार दिन के समय दर नामक स्थान पर हुई।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में CM धामी का बड़ा बुलडोजर ऐक्शन, कब्जामुक्त करवाई गई करोड़ों की जमीन

एकाएक पहाड़ी से बोल्डर गिरे

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, एक लोकल जीप चालक, चार पर्यटकों को वाहन में बैठाकर धारचूला की तरफ आ रहा था। इस दौरान एकाएक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर कार के ऊपर गिर गया और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

ये भी पढ़ें:आज संभलकर रहें! देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश, ओले और बिजली गिरने की चेतावनी

बीआरओ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने रेस्क्यू अभियान चलाया। उन्होंने किसी तरह कार से घायल अवस्था में तीन लोगों को निकाला। घायलों को बीआरओ के कर्मी धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है।

मानसून को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन

उत्तराखंड में मानसून को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चंपावत में डीएम मनीष कुमार ने सभी कार्यदायी एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने बताया कि मौसम को देखते हुए कार्य योजना तैयार की गई है। लोनिवि, एनएच व अन्य विभागों को बंद सड़क खोलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। विद्युत लाइनों में आने वाली बाधा दूर करने को विद्युत विभाग सजग रहने को कहा गया है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तानी परिवार को तुरंत भारत छोड़ने का आदेश, हाई कोर्ट पहुंचा मामला

चमोली हादसे में चार की हुई मौत

इससे पहले गुरुवार शाम को चमोली जिले में देवाल-घेस मोटर मार्ग पर एक कार कैल नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार चार लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, देवाल से घेस गांव जा रही कार लौसरी गांव के पास गुरुवार शाम 4 बजे कुनार में नदी में जा गिरकर पूरी तरह से डूब गई। कार में सवार अर्जुन सिंह 60 वर्ष पुत्र मानसिंह, आलम सिंह 54 पुत्र दीवान सिंह ग्राम घेस, जानकी देवी 26 वर्ष पत्नी दान सिंह, दीपक सिंह 6 वर्ष पुत्र चंदन सिंह ग्राम खेता मानमती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक हरेंद्र सिंह 38 वर्ष पुत्र पुष्कर सिंह ग्राम घेस, उमा देवी 28 वर्ष पत्नी चंदन सिंह, हर्षिता 8 माह पुत्री चंदन सिंह ग्राम खेता मानमती, खड़क सिंह 38 वर्ष पुत्र मदन सिंह ग्राम घेस गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एंबुलेंस और प्राइवेट वाहन से पीएचसी देवाल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चालक हरेंद्र को हायर सेंटर भेजा है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Pithoragarh News Road Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।