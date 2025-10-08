Tomato Flu Hits Children in Uttarakhand 28 Cases Reported Symptoms and Advisory Explained उत्तराखंड में बच्चों को बहुत बीमार कर रहा टोमेटो फ्लू, अब तक 28 केस; लक्षण और सरकार की एडवाइजरी, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Tomato Flu Alert: उत्तराखंड में टोमेटो फ्लू एक बार फिर बच्चों को बहुत बीमार कर रहा है। तीन जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है। उधमसिंह नगर में 28 केस सामने आए हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है।

Gaurav Kala नैनीताल, हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:24 AM
Tomato Flu Alert: उत्तराखंड में टोमेटो फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नैनीताल, चम्पावत और ऊधमसिंह नगर जिलों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने एडवाइजरी जारी की है और संक्रमण की रोकथाम के लिए विशेष कदम उठाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बच्चों में यह फ्लू तेजी से फैल रहा है और गंभीर लक्षण दिखा रहा है।

विशेष रूप से ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में अब तक 28 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि संदिग्ध बच्चों की पहचान के साथ जाँच और रिपोर्टिंग अनिवार्य है। सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध केस की जांच रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजी जाए।

नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में भी अलर्ट जारी है। अस्पताल ने बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार किया है। पीएमएस डॉ. तरुण कुमार टम्टा ने बताया कि अस्पताल में आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ तैनात है।

स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि बच्चे साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, संक्रमित बच्चों के संपर्क से बचें और अगर किसी बच्चे में बुखार, त्वचा पर दाने, गले में खराश या थकान जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। अधिकारियों ने कहा कि समय पर उचित जांच और सावधानी से संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकता है।

