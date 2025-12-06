Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Tiger terror in Pauri Uttarakhand woman in field attacked
पौड़ी में बाघ का आतंक, खेत में गई महिला को बनाया शिकार; 24 घंटे में दूसरी घटना

पौड़ी में बाघ का आतंक, खेत में गई महिला को बनाया शिकार; 24 घंटे में दूसरी घटना

संक्षेप:

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जयहरीखाल ब्लॉक के सीरोबाड़ी गांव में शुक्रवार शाम को बाघ ने 61 साल की उर्मिला देवी को मार डाला। महिला गांव में खेतों के पास चारापत्ती लेने गई थी।

Dec 06, 2025 01:12 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के पौड़ी जिले में वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जयहरीखाल ब्लॉक के सीरोबाड़ी गांव में शुक्रवार शाम को बाघ ने 61 साल की उर्मिला देवी को मार डाला। महिला गांव में खेतों के पास चारापत्ती लेने गई थी। ग्रामीणों ने जब महिला की खोज की तो उनका शव खेतों के पास मिला। जिले में 24 घंटे के भीतर यह दूसरी घटना है। इससे पहले गुरुवार को जिले में ही एक युवक को गुलदार ने मार डाला था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विधायक लैंसडौन दिलीप रावत ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वह मौके पर गए। वन विभाग के अफसर भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। लेकिन ग्रामीणों ने शव उठाने का विरोध किया। देर रात तक ग्रामीण घटना स्थल पर ही हंगामा कर रहे थे। ग्रामीणों में गढ़वाल में वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को लेकर आक्रोश है।

बता दें कि गुरुवार सुबह पौड़ी के पास चवथ के गांव गजल्ड निवासी 42 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नौटियाल को गुलदार ने मार डाला था। वह मंदिर में दीपक जलाने गए थे। लौटते समय सुबह करीब साढ़े सात बजे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे पौड़ी के विधायक व डीएम का घेराव कर रोष जताया था। साथ ही गुलदार के खतरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने क्षेत्र के 48 स्कूलों और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शनिवार तक छुट्टी घोषित कर दी थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।