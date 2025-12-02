उत्तराखंड में बाघ-भालु की इतनी दहशत, थाली बजा स्कूल जा रहे बच्चे; सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
उत्तराखंड के गढ़वाल में बाघ, गुलदार और भालुओं की इतनी दहशत है कि बच्चे थाली बजाकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इस मसले पर सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
उत्तराखंड के गढ़वाल में बाघ-गुलदार और भालुओं से बचने के लिए अब बच्चे रोजाना नगाड़े और थाली बजाते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। बंदरों से बचने के लिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं। कई जगह तो बंदरों के डर से बच्चों ने टिफिन तक ले जाने छोड़ दिए हैं।
पौड़ी जिले के कल्जीखाल ब्लॉक के डांगी गांव में तीन बच्चों को रास्ते में भालू दो शावकों संग दिखा। जिससे बच्चे दहशत में हैं। बच्चे ड्रम, थाली बजा स्कूल जाने लगे हैं।
महिलाओं में भी डर, वन विभाग ने पहुंचाया चारा
पौड़ी के डोभालझ्रढांडरी में गुलदार की सक्रियता के कारण महिलाएं घास लेने जंगल नहीं जा पा रहीं। ऐसे में गढ़वाल वन प्रभाग ने पशुओं के लिए चारा वितरण शुरू किया है। डीएफओ अभिमन्यु सिंह ने बताया, महिलाओं की सुरक्षा को देख गांव-गांव चारा पहुंचा रहा है, ताकि उन्हें जंगल न जाना पड़े। जिला प्रशासन और वन विभाग वन्यजीव की गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई के लिए टोल-फ्री नंबर 1926 का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
शादियों से पहले हाथियों से सुरक्षा की गुहार लगाई
मैदानी क्षेत्रों में हाथियों की दहशत बढ़ रही है। दून के बाहरी इलाकों, हरिद्वार, ऋषिकेश व आसपास हाथियों के हमले बढ़े हैं। हाथियों की आबादी क्षेत्रों में बढ़ती आवाजाही ने शादी-ब्याह के आयोजनों में डर का साया दिख रहा है। ऋषिकेश क्षेत्र में कई परिवारों ने शादियों से पहले वन विभाग से सुरक्षा की गुहार लगाई। वन विभाग भी आयोजनों के आसपास सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरत रहा है, वहां कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं।
