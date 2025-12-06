पौड़ी गढ़वाल में आदमखोर बाघ-गुलदार का बढ़ा आतंक, 2 दिन में 2 लोगों की गई जान
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में वन्यजीवों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दो दिनों में बाघ और गुलदार के हमले में दो लोगों की जान चली गई है। इस घटना के बाद लोगों ने काफी विरोध किया। वन विभाग ने ग्रामीणों से वन्यजीवों के हमलों से बचने के लिए अकेले घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।
शुक्रवार देर शाम जयहरीखाल ब्लॉक के सीरोबाड़ी गांव में खेतों के पास चारा लेने गई बुजुर्ग महिला उर्मिला देवी (60) पर एक बाघ ने हमला कर उसे मार दिया। देर तक घर वापस नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने जब बुजुर्ग महिला की खोजबीन शुरू की तो उसका शव खेतों के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला।
परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग महिला पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में गई थी, तभी घात लगाकर बैठे बाघ ने उस पर हमला कर मार दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार कर दिया और विरोध शुरू कर दिया।
इससे एक दिन पहले गुरुवार सुबह चवथ पट्टी क्षेत्र के गजल्ड गांव में मंदिर से लौट रहे 42 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद नौटियाल को गुलदार ने हमला कर मार डाला था। लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं से क्षेत्र में भय और आक्रोश व्याप्त है तथा ग्रामीण वन विभाग से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने गुलदार के लगातार हमलों से बचने के लिए ग्रामीणों से अपील कर कहा कि कोई भी व्यक्ति घर से अकेले बाहर न जाए। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि गुलदार को पकड़ने के प्रयास लगातार जारी हैं जिससे इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकें।
