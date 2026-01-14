पापा की गाड़ी के नीचे दबकर तीन साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, आवाज सुनकर दौड़ी थी मासूम

संक्षेप: हरिद्वार में दर्दनाक हादसा हो गया। अपने पापा की आवाज सुन तीन साल की बच्ची उनसे मिलने दौड़ पड़ी। उसके पिता घर पर गाड़ी पार्क कर रहे थे। बच्ची पहियों के नीचे दब गई और उसकी वहीं मौत हो गई।

हरिद्वार जिले के झबरेड़ा में एक दर्दनाक घटना हो गई। तीन साल की मासूम बच्ची की अपने ही पिता के वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता घर में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी पिता की आवाज सुनकर बच्ची उनसे मिलने दौड़ पड़ी और वाहन की चपेट में आ गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मिली जानकारी के अनुसार, झबरेड़ा निवासी रवि कुमार लोडिंग वाहन चलाते हैं। उनकी पांच और तीन साल की दो बेटियां हैं। सोमवार शाम करीब आठ बजे वे काम से लौटे थे और घर में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान गाड़ी की आवाज सुनकर उनकी छोटी बेटी तीन वर्षीय नीलम पापा से मिलने के लिए दौड़ती हुई वहां पहुंच गई।

गाड़ी बैक करते वक्त बच्ची कुचली वह गाड़ी के पीछे खड़ी थी लेकिन रवि को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। वे गाड़ी को खड़ा करने के लिए बैक कर रहे थे इसी दौरान बच्ची पहिए के नीचे आ गई। बच्ची की चीख सुन अनहोनी का पता चला।