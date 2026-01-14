Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Three Year Old Girl Dies Tragically Run Over by Father Vehicle in Haridwar
पापा की गाड़ी के नीचे दबकर तीन साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, आवाज सुनकर दौड़ी थी मासूम

पापा की गाड़ी के नीचे दबकर तीन साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, आवाज सुनकर दौड़ी थी मासूम

संक्षेप:

हरिद्वार में दर्दनाक हादसा हो गया। अपने पापा की आवाज सुन तीन साल की बच्ची उनसे मिलने दौड़ पड़ी। उसके पिता घर पर गाड़ी पार्क कर रहे थे। बच्ची पहियों के नीचे दब गई और उसकी वहीं मौत हो गई।

Jan 14, 2026 07:47 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
हरिद्वार जिले के झबरेड़ा में एक दर्दनाक घटना हो गई। तीन साल की मासूम बच्ची की अपने ही पिता के वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता घर में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे, तभी पिता की आवाज सुनकर बच्ची उनसे मिलने दौड़ पड़ी और वाहन की चपेट में आ गई।

मिली जानकारी के अनुसार, झबरेड़ा निवासी रवि कुमार लोडिंग वाहन चलाते हैं। उनकी पांच और तीन साल की दो बेटियां हैं। सोमवार शाम करीब आठ बजे वे काम से लौटे थे और घर में अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान गाड़ी की आवाज सुनकर उनकी छोटी बेटी तीन वर्षीय नीलम पापा से मिलने के लिए दौड़ती हुई वहां पहुंच गई।

गाड़ी बैक करते वक्त बच्ची कुचली

वह गाड़ी के पीछे खड़ी थी लेकिन रवि को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। वे गाड़ी को खड़ा करने के लिए बैक कर रहे थे इसी दौरान बच्ची पहिए के नीचे आ गई। बच्ची की चीख सुन अनहोनी का पता चला।

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

परिजन आनन-फानन में बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इस हादसे के बाद पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। बेहद गमगीन माहौल में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के बारे में पूछताछ की।

