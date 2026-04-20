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पंतनगर में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो-स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की दर्दनाक मौत

Apr 20, 2026 02:05 pm ISTGaurav Kala अजय जोशी, पंतनगर, हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड के पंतनगर में बड़ा हादसा हो गया। स्कूटी और स्कॉर्पियो की आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

पंतनगर में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो-स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की दर्दनाक मौत

उत्तराखंड के पंतनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां संजय वन के पास देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। डायल 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार हादसा रविवार की रात करीब 12 बजे संजय वन से लगभग 2 किलोमीटर पहले हुआ। हल्द्वानी से रुद्रपुर की ओर आ रही एक स्कॉर्पियो और रुद्रपुर से हल्द्वानी जा रही स्कूटी के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

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मृतकों की पहचान अनिकेत 20 वर्ष पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी मडुवाखेड़ा, मझरा जसपुर, रोहन 22 वर्ष पुत्र कमल निवासी बगाड़ी, कोतवाली रुड़की, हरिद्वार और आकाश 24 वर्ष पुत्र गंगाराम निवासी सिविल लाइन, रामपुर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है।

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बारात से लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ

बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार युवक हल्द्वानी में एक बारात में शामिल होकर लौटे थे। सूचना मिलने पर एसआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत ने बताया कि स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया गया है तथा मामले की जांच जारी है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


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