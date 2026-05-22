Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देहरादून पैनेसिया अग्निकांड में 1 मौत और 4 की हालत गंभीर; 3 अस्पताल बंद कराए

Gaurav Kala देहरादून
share

Dehradun Panacea Fire Tragedy: देहरादून पैनेसिया अस्पताल अग्निकांड में अब तक 1 मरीज की मौत और 4 की हालत गंभीर है। उधर, प्रशासन ने नियमों की अनदेखी पर तीन अस्पतालों को बंद करा दिया है।

देहरादून पैनेसिया अग्निकांड में 1 मौत और 4 की हालत गंभीर; 3 अस्पताल बंद कराए

Dehradun Panacea Fire Tragedy: देहरादून के पैनेसिया अस्पताल में लगी आग के बाद सुरक्षित निकाले गए मरीजों का शहर के अन्य अस्पतालों में उपचार जारी है। हादसे के बाद कैलाश अस्पताल में दस और कोरोनेशन अस्पताल में एक मरीज को भर्ती कराया गया था। इनमें से कैलाश अस्पताल में उपचाराधीन चार गंभीर मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि अन्य सात मरीजों की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। वहीं, राजधानी दून में मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे निजी अस्पतालों और क्लीनिकों की स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। निजी अस्पताल में अग्निकांड के बाद आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान की ओर से अस्पतालों की मनमानी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था।

सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दोनों अस्पतालों से संपर्क कर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य और मिल रहे इलाज की विस्तृत जानकारी ली। कैलाश अस्पताल के निदेशक पवन शर्मा एवं मैनेजर एडमिन सुमन बर्थवाल खुद मौके पर मौजूद रहकर लगातार मरीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को पल-पल का अपडेट दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें:देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट, 8 जून तक पुराने रूट से गुजरेंगे वाहन

बिना पंजीकरण तीन अस्पताल बंद कराए

गुरुवार को सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा के निर्देश पर एसीएमओ डॉ. प्रदीप कुमार की टीम ने शहर के छह निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। भारी खामियां मिलने पर बिना पंजीकरण के चल रहे तीन अस्पतालों को मौके पर ही बंद करा दिया गया, जबकि तीन पंजीकृत अस्पतालों में डॉक्टरों की गैरमौजूदगी पर उन्हें नोटिस थमाया गया है।

एसीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार, सुभाष नगर स्थित डॉ. रेनू बिष्ट विनायक हेल्थ केयर, जोगीवाला स्थित पाइल्स केयर हॉस्पिटल आयुष वेलनेस सेंटर और कारगी बंजारावाला रोड स्थित दून मेडिसिटी हॉस्पिटल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत पंजीकरण कराए बिना संचालित होते पाए गए। दून मेडिसिटी के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। इन तीनों अवैध अस्पतालों को टीम ने तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है।

ये भी पढ़ें:40 डिग्री पारे के बीच सुलग रहा उत्तराखंड, 240 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले; 1 मौत

लापरवाही पर नपे जा रहे अस्पताल

वहीं, रिस्पना पुल के पास स्थित करीब 50 बेड वाले पारस हॉस्पिटल ट्रॉमा एंड मार्फेंस में निरीक्षण के समय कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि वहां एक मरीज भर्ती पाया गया। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मिले दो पुरुष स्टाफ नर्स भी उत्तराखंड पैरा चिकित्सा परिषद में पंजीकृत नहीं थे।

शिमला बाईपास स्थित हयात मेडिकल सेंटर और रिंग रोड स्थित 15 से 20 बेड वाले एमएस हॉस्पिटल में पंजीकरण तो था, लेकिन वहां भी प्रभारी चिकित्सक नदारद मिले। मरीजों को भगवान भरोसे छोड़कर डॉक्टरों के गायब रहने की इस घोर लापरवाही पर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। तीनों अस्पतालों (पारस, हयात और एमएस) के प्रबंधकों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। विभाग की इस औचक कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ डॉ. मनोज शर्मा ने कहा कि जांच लगातार जारी रहेगी।

ये भी पढ़ें:केंद्र ने SC में ऐसा क्या कहा, उत्तराखंड की 21 बिजली परियोजनाओं पर छा गया संकट

दून अस्पताल में 24 डिग्री से नीचे नहीं चलेगा एसी

देहरादून। पैनेसिया अस्पताल में अग्निकांड के बाद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। अस्पताल में बिजली के ओवरलोड और शॉर्ट-सर्किट के खतरे को कम करने के लिए अब एसी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे न चलाने का सख्त फैसला लिया गया है।

दो दिन में फायर सेफ्टी का काम पूरा करने के निर्देश

गुरुवार को एमएस डॉ. आरएस बिष्ट की अगुवाई में ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग में एक दिन की फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल की गई। वहीं, एमएस ने नई ओपीडी बिल्डिंग में फायर सेफ्टी से जुड़े जो भी काम बचे हैं, उन्हें दो दिन के भीतर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।