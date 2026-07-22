भाजपा शासित इस राज्य में भी सड़क पर हजारों युवा, 15 दिन का अल्टीमेटम, क्या मांग
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से इतर भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में भी हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतरे। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता समेत कई मांगों के लिए सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया।
एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी पेपर लीक मामले में कई दिनों से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है। सोमवार को संसद कूच भी किया था। और दिल्ली की सड़कों पर जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड में भी सैकड़ों की संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। सचिवालय कूच के दौरान उनकी पुलिस से धक्का-मुक्की हुी। कई लोग हिरासत में लिए गए। युवाओं ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
दरअसल, प्रदेश में खाली पदों पर पारदर्शी भर्ती और लटके हुए रिजल्ट जल्द घोषित करने की मांग पर बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया। पुलिस ने उन्हें इनकम टैक्स तिराहे पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। बाद में आश्वासन मिलने पर धरना समाप्त कर दिया गया।
युवाओं ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया
सुबह से ही प्रदेशभर के बेरोजगार दून के परेड ग्राउंड में पहुंचने लगे थे। करीब 12:30 बजे वे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में युवा आक्रोश रैली के रूप में परेड ग्राउंड से तिब्बती मार्केट होते हुए कनक चौक पहुंचे। वहां से वे सचिवालय की ओर निकले। रास्ते में सरकार विरोधी नारों के साथ युवा अपनी मांगें भी दोहरा रहे थे। इनकम टैक्स तिराहे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस पर वे वहीं धरना देकर बैठ गए।
संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि सरकार केवल आश्वासन दे रही है लेकिन युवाओं को न नौकरी मिल रही है ना ही पढ़ाई के अच्छे अवसर। कहा कि अब भी अगर सरकार नहीं चेती तो युवाओं को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। उन्होंने मांग की कि जेई, एई भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड के करीब 1000 पदों सहित सहायक लेखाकार, स्केलर, कनिष्ठ सहायक, पुरुष एवं महिला कांस्टेबल, पुलिस उपनिरीक्षक, वन दरोगा, आबकारी दारोगा, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक के पदों पर जल्द भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएं।
सीएम आवास पहुंचे नर्सिंग बेरोजगार लिए हिरासत में
नर्सिंग भर्ती परीक्षा को निरस्त कर वर्षवार भर्ती लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार देर रात नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले नर्सिंग बेरोजगार सीएम आवास पहुंचे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ महिलाओं को कैंट थाने ले जाया गया, जबकि अन्य प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल एकता विहार भेज दिया गया।
अध्यक्ष नवल पुंडीर ने बताया कि वे अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराने वहां पहुंचे थे। इससे पहले नर्सिंग बेरोजगारों ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में जोरदार प्रदर्शन किया। महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा ने इस संबंध में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से बात की तो उन्होंने मामले में उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया।
कार्रवाई नहीं हुई तो दोनों आयोगों में होगी तालाबंदी
बेरोजगारों का प्रतिनिधिमंडल अपर सचिव कार्मिक नवनीत पांडे से सचिवालय में मिला और मांगपत्र सौंपा। अपर सचिव ने कहा कि कुछ मांगों पर एक दो दिन में और अन्य मामलों में 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद राम कंडवाल ने वापस जाकर धरना स्थिगित करवाया। राम कंडवाल ने चेतावनी दी कि 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन दोबारा आंदोलन करेगा और यूकेएसएसएससी और लोक सेवा आयोग में तालाबंदी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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