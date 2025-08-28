This Uttarakhand Village Life at God Mercy After 5 PM Villagers Face Death Ride Daily उत्तराखंड में इस गांव के लोग शाम 5 बजे के बाद भगवान भरोसे, 4 साल से हर दिन ‘मौत’ से सामना, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के चमोली में बसे ग्रामवासी चार साल से रोजाना मौत से सामाना कर रहे हैं। शाम बजे के बाद उनकी जिंदगी भगवान भरोसे है। आपदा या किसी भी आपातकाल की स्थिति में कोई मदद नहीं।

Gaurav Kala पूरन भिलंगवाल, हिन्दुस्तान, चमोलीThu, 28 Aug 2025 06:54 AM
चमोली जिले के जुवाग्वाड़ गांव के 34 परिवार के करीब 125 ग्रामीण चार साल से तेज बहाव वाली धौली नदी को रस्सों से लटकी ट्रॉली पर जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। सात फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा और धौली नदी में आई बाढ़ ने गांव का एकमात्र पैदल झूला पुल बहा दिया था। तब से लोक निर्माण विभाग की अस्थायी ट्रॉली ही एकमात्र सहारा है।

लोनिवि ने ट्रॉली के लिए जेनरेटर और तीन कर्मचारी तैनात किए हैं, पर यह सुविधा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही है। इसके बाद ग्रामीणों को खुद रस्सियां खींचकर ट्रॉली चलानी पड़ती है।

प्रदेश में किसी वीआईपी को कोई दिक्कत हो जाए तो शासन-प्रशासन पूरी ताकत झोंककर तुरंत निदान करता है। लेकिन जुवाग्वाड़ के सौ से अधिक ग्रामीण चार साल से ट्रॉली पर जान खतरे में डालकर आवाजाही कर रहे लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। ग्राम प्रधान दिनेश सिंह ने बताया कि सरकार, डीएम और लोनिवि को कई बार ज्ञापन दिए, पर सुनवाई नहीं हुई। चार साल से स्कूल हो या अस्पताल पहुंचने में भारी दिक्कत होती है।

रात में बीमारी या आपदा की स्थिति में ग्रामीणों को जोखिम

जिला पंचायत सदस्य आयुषी बुटोला ने बताया कि पुरानी तकनीक वाली ट्रॉली से नदी पार करना जोखिम भरा है। इससे दुर्घटना का डर बना रहता है। ट्रॉली अधिकतम 250 किलोग्राम वजन (2-3 लोग) ही उठा सकती है, जिससे आपात स्थिति में जोखिम बना रहता है। गांव के आसपास भूस्खलन का भी खतरा रहता है, जिससे रात में आपदा की स्थिति में जान बचाना मुश्किल हो सकता है।

लोनिवि के अधिशासी अभियंता नवीन ध्यानी ने बताया कि झूला पुल के लिए डिजाइन फाइनल कर 9.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा है। पहले भेजे गए डिजाइन पर शासन की आपत्तियों के कारण देरी हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि नये प्रस्ताव को जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी।

