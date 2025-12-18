Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़This State Offers Free Coaching for Students with Annual Income up to 8 Lakh
इस राज्य में आठ लाख तक सालाना आय वालों को भी निशुल्क कोचिंग, जानें- आवेदन की पूरी प्रक्रिया

इस राज्य में आठ लाख तक सालाना आय वालों को भी निशुल्क कोचिंग, जानें- आवेदन की पूरी प्रक्रिया

संक्षेप:

‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में उत्तराखंड समाज कल्याण निदेशक डॉ.संदीप तिवारी ने बताया कि आठ लाख तक सालाना पारिवारिक आय वालों को भी निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया जानें।

Dec 18, 2025 09:08 am ISTGaurav Kala देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड राज्य के मेधावी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को सिविल सेवा परीक्षा की ऑनलाइन कोचिंग योजना में सरकार ने अहम बदलाव किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर योजना में आवेदक की सालाना पारिवारिक आय की सीमा दो लाख से आठ लाख रुपये कर दी गई। समाज कल्याण निदेशक डॉ.संदीप तिवारी ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में इसकी पुष्टि की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डॉ.तिवारी ने बताया कि दो लाख की सीमा से दिव्यांग छात्र-छात्राओं के अवसर सीमित हो रहे थे। अधिकांश छात्र इसमें नहीं आ रहे थे। सालाना पारिवारिक आय की सीमा आठ लाख होने के बाद ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग मेधावी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

ये भी पढ़ें:युवा नौकरी देने वाले बनें,CM धामी ने 3848 युवाओं के बैंक खातों में डाले 33 करोड़

मालूम हो कि मुख्यमंत्री ने नवंबर में इस योजना की घोषणा की थी। राज्य की यह अपनी तरह की अनूठी योजना है। इसमें चयनित मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

आवेदक का उत्तराखंड का मूल निवासी, स्नातक तृतीय वर्ष का छात्र होना चाहिए। उसकी दिव्यांगता 40% या अधिक होनी अनिवार्य है। आवेदन 24 दिसंबर तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र www.socialwelfair.uk.gov.in से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें हल्द्वानी स्थित समाज कल्याण निदेशालय भेजा जा सकता है या गूगल फार्म लिंक पर भर सकते हैं। कक्षाएं जनवरी 2026 से होनी प्रस्तावित हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Pushkar Singh Dhami Uttarakhand Government अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।