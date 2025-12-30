Hindustan Hindi News
नए साल पर मसूरी-नैनीताल में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की खैर नहीं! 6 महीने जेल और भारी जुर्माना

नए साल पर मसूरी-नैनीताल में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों की खैर नहीं! 6 महीने जेल और भारी जुर्माना

संक्षेप:

नए साल पर मसूरी-नैनीताल समेत पूरे उत्तराखंड में ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर ऐक्शन की पूरी तैयारी है। आरटीओ और पुलिस मुस्तैद है। 6 महीने तक की जेल और भारी-भरकम जुर्माना वसूला जाएगा।

Dec 30, 2025 01:16 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
नए साल पर देशभर से हजारों की संख्या में सैलानी उत्तराखंड पहुंचते हैं। यहां पहाड़ों की रानी मसूरी और नैनीताल में मौसम का मजा लेने पहुंचते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षित माहौल के लिए सरकार ने पुलिस और आरटीओ विभाग को कड़े निर्देश जारी किए हैं। थर्टी फर्स्ट और नए साल के जश्न के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शराब पीकर वाहन चलाने और तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दो दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। रैश ड्राइविंग वालों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया जाएगा। 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपए तक भारी जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है। यह अभियान 31 दिसंबर और 1 जनवरी को दिन के साथ-साथ रात में भी जारी रहेगा।

देहरादून में उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 45 नए अल्कोमीटर खरीदे हैं, जिनकी मदद से शराब पीकर वाहन चलाने वालों की मौके पर ही जांच की जाएगी। शराब की पुष्टि होने पर संबंधित चालक का 10 हजार रुपये का चालान किया जाएगा और मामला कोर्ट भेजा जाएगा, जिसमें छह माह तक की सजा का भी प्रावधान है।

मसूरी-नैनीताल समेत सभी पर्यटक स्थलों पर विशेष टीम

परिवहन विभाग ने मसूरी, नैनीताल समेत सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों पर विशेष टीमें तैनात करने का फैसला किया है। इन रूटों पर ओवरस्पीड, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर पुरस्कार भी

अधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना भी है। इसी क्रम में ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया जाएगा, ताकि सकारात्मक संदेश दिया जा सके।

लोगों से अपील

परिवहन विभाग ने लोगों से अपील की है कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं, शराब पीकर वाहन न चलाएं और तय गति सीमा का पालन करें। विभाग का साफ कहना है कि थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

