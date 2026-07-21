यह तो सरासर गुंडागर्दी; वांगचुक का समर्थन करने पर हिरासत में लिया, नाराज HC ने पुलिस को लगाई कड़ी फटकार
रामनगर पुलिस ने UPP पार्टी के अध्यक्ष को 19 जुलाई को शाम करीब 5 बजे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक जनरल कोच से हिरासत में लिया था। वे वांगचुक द्वारा बुलाए गए 'संसद मार्च' में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक का समर्थन करने से जुड़े एक मामले को लेकर राज्य पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है और उसके व्यवहार को सरासर गुंडागर्दी बताया है। उच्च न्यायालय ने यह सख्त आलोचना 'उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी' के अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को दो दिन पहले ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेने के मामले में की है। पुलिस ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की थी, क्योंकि वे दिल्ली में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक के 'संसद चलो' मार्च में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे थे। हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या पुलिस नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बजाय सरकार की छवि बचाने का काम कर रही है।
'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस रवींद्र मैठाणी और जस्टिस सिद्धार्थ साहा की बेंच ने उत्तराखंड सरकार से ध्यानी को हिरासत में लेने के कानूनी आधार के बारे में बताने को कहा। जिसके बाद सरकार ने कोर्ट को बताया कि ध्यानी को रिहा कर दिया गया है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही के दौरान, बेंच ने पुलिस के व्यवहार पर जमकर नाराजगी जताई। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पुलिस हिरासत में होने की पुष्टि होने के बाद भी, अधिकारियों ने शुरू में उन्हें रिहा नहीं किया था।
क्या आप सरकार की छवि बचा रहे?
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, 'आप इस देश में क्या कर रहे हैं? आप यहां सरकार की छवि बचाने के लिए हैं या लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए? पुलिस जिस तरह से व्यवहार कर रही है, वह बेतुका है।'
अदालत ने कहा- यह तो सरासर गुंडागर्दी
इसके अलावा दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर ध्यानी को हिरासत में लेने के राज्य के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए बेंच ने यह भी कहा, 'धारा 144 का उल्लंघन तो वहां (दिल्ली) होगा, यहां (उत्तराखंड) आपका क्या अधिकार क्षेत्र था, यह तो सरासर गुंडागर्दी है।'
संसद मार्च में शामिल होने जा रहे थे दिल्ली
समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार, 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका के मुताबिक, रामनगर पुलिस ने ध्यानी को 19 जुलाई को शाम करीब 5 बजे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर एक जनरल कोच से हिरासत में लिया था। वे वांगचुक द्वारा बुलाए गए 'संसद मार्च' में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे।
पुलिस ने दिल्ली जा रही ट्रेन से हिरासत में लिया
दरअसल दिल्ली कूच करने से पहले UPP के अध्यक्ष ने फेसबुक पर शेयर की पोस्ट में बताया था कि 'उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी' शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर वांगचुक के अनशन और दिल्ली में चल रहे आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक 'संसद चलो' मार्च में भाग लेगी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेगी।
पुलिस ने रिहा करने से कर दिया था इनकार
याचिका में आरोप लगाया गया था कि ध्यानी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उनके परिवार को उनके ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं दी, जिससे पूरी रात उन्हें प्रभात ध्यानी की तलाश करनी पड़ी। इसमें यह भी दावा किया गया कि उनके पुलिस हिरासत में होने की पुष्टि होने के बाद भी, अधिकारियों ने शुरू में उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया था।
प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग के मामले में दिल्ली HC में PIL
उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर बुधवार को सुनवाई करने पर सहमति जता दी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया था। याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए पहले तो बेंच ने कहा, 'अदालत को इन सब मामलों में न घसीटें,' लेकिन फिर पीठ ने मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए लिस्ट करने पर सहमति दे दी।
यह मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने रखा गया। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले को जल्द सुनवाई के लिए लिस्ट करने का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिका में मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा कथित तौर पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं।
PIL में आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जरूरत से ज़्यादा थी और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। बुधवार को होने वाली सुनवाई के दौरान याचिका में लगाए गए विस्तृत आरोपों और मांगी गई राहतों पर विचार किए जाने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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