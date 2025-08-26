अस्पताल से पैसों से भरा बैग चुराया, मंदिर में माफी मांगी और फरार; CCTV में बदमाश की करतूत
हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से एक बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी से पता चलता है कि बदमाश ने पहले अस्पताल के पास मंदिर में माफी मांगी और फिर वहां से निकल भागा।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में डॉ.सुशीला तिवारी अस्पताल से चोरी का मामला सामने आया है। यहां अपने बेटे का इलाज करा रहे एक व्यक्ति का पैसों से भरा बैग रविवार तड़के दो शातिरों ने उड़ा लिया। सीसीटीवी में नजर आ रहा है कि चोरी के बाद शातिर अस्पताल में बने मंदिर के पास से गुजरे, घंटी बजाई और भगवान को हाथ जोड़कर चलते बने। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। सैकड़ों सीसीटीवी खंगालने के बाद भी आरोपियों का पता नहीं चल सका है।
मिली जानकारी के अनुसार, गरमपानी निवासी श्याम सिंह का बेटा तनुज रावत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। 22 अगस्त को उन्होंने बेटे को ऑपरेशन के लिए एसटीएच में भर्ती कराया था। इलाज के लिए बैग में 25 हजार कैश, स्कूल सर्टीफिकेट, राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड आदि रखे थे। रविवार तड़के वह सोए थे तभी आरोपी बैग ले गए। चौकी प्रभारी मेडिकल बीएस मेहता ने बताया कि आरोपियों को तलाश किया जा रहा है।
अब कैसे होगा इलाज
श्याम सिंह सामान्य परिवार से हैं। बेटे के इलाज के लिए कड़ी मशक्कत से पैसे जुटाए थे। अब उनकी उम्मीदें पुलिस पर टिकीं हैं। श्याम सिंह का कहना है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है, उनके बेटे के जरूरी कागजात भी चोरी हुए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल
कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल में चोरी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अपराध नियंत्रण के लिए दो दिन पहले आईजी ने बैठक कर गश्त करने के निर्देश दिए थे। इस बीच एसटीएच में चोरी कर आरोपियों ने पुलिस को चुनौती दी है।
