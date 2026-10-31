'ऑरेंज अलर्ट में उड़ा दिया', जोशीमठ में कैसै क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? ये थी वजह
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चमोली समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि खराब मौसम के बीच हेली उड़ान की अनुमति क्यों दी गई? हालांकि, यूकाडा का कहना है कि हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी, तब मौसम साफ था।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने चमोली समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि खराब मौसम के बीच हेली उड़ान की अनुमति क्यों दी गई? हालांकि, यूकाडा का कहना है कि हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी, तब मौसम साफ था। घाटी में अचानक मौसम बदल गया। इससे 15 मिनट के भीतर ही हेलीकॉप्टर का कंट्रोल रूम से संपर्क कट गया।
मौसम विभाग ने जारी किया था अलर्ट
आपदा कंट्रोल रूम के अनुसार, मौसम विभाग ने शुक्रवार को चमोली जिले में कहीं-कहीं आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि होने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका जताई थी। इसके मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, चमोली ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद देहरादून से बदरीनाथ और बदरीनाथ से देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति मिल गई। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं।
हेलीकॉप्टर हादसे से एक बार फिर हेली कंपनियों की ओर से मौसम संबंधी नियमों और डीजीसीए की गाइडलाइन के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीजीसीए के नियमों के मुताबिक, खराब मौसम में उड़ान की अनुमति नहीं दी जाती। शुक्रवार को बदरीनाथ में सुबह से ही मौसम खराब रहा। दोपहर में कुछ देर के लिए बादल छंटे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, लेकिन कुछ देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके बाद उड़ान भरने वाला दूसरा हेलीकॉप्टर सुरक्षित देहरादून पहुंच गया।
कुछ शव जले तो कुछ क्षत विक्षत मिले
उधर, हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए लोगों के शव सेना ने बरामद कर लिए हैं। ज्योतिर्मठ के एसडीएम चंद्र शेखर वशिष्ठ ने बताया कि कुछ शव जली अवस्था में हैं, जबकि कुछ क्षत-विक्षत हैं। एसडीएम ने बताया कि सभी के शव शनिवार को ज्योतिर्मठ लाए जाएंगे। घटनास्थल वन क्षेत्र में है। वहां से सेना, एनडीआरएफ-एसडीआरएफ,पुलिस, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें पैदल ही शवों को लायेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर