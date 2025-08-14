There was a huge uproar in the District Panchayat President election in Nainital, firing नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जमकर बवाल, बेतालघाट में फायरिंग, 1 युवक घायल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
नैनीताल जिला पंचायत मुख्यालय के पास कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। इस कारण पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले माहौल बेकाबू हो गया। इसी दौरान बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग का मामला भी सामने आया, जिसमें एक युवक घायल हो गया है।

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नैनीतालThu, 14 Aug 2025 01:13 PM
उत्तराखंड में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में जमकर बवाल मचने की खबर सामने आई है। नैनीताल जिला पंचायत मुख्यालय के पास कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। इस कारण पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले माहौल बेकाबू हो गया। इसी दौरान बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग का मामला भी सामने आया, जिसमें एक युवक घायल हो गया है।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उनके छह जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस की मौजूदगी में जबरन उठा लिया गया है। हंगामे के बीच कांग्रेस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इधर, कोर्ट ने तुरंत सभी सदस्यों को खोजने के आदेश दिए। उधर, बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। घटनाओं पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसे नैनीताल के सम्मानजनक इतिहास पर धब्बा बताते हुए गुंडागर्दी का खुला प्रदर्शन करार दिया और उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव से पहले नैनीताल जिला पंचायत मुख्यालय में गुरुवार को जमकर हंगामा हो गया। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही जिला पंचायत कार्यालय के गेट पर कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हाथापाई और मारपीट की घटनाएं होने लगीं।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक संजीव आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश कांग्रेस समर्थक जिला पंचायत सदस्यों के साथ पहुंचे। आरोप है कि कांग्रेस के छह जिला पंचायत सदस्यों को पुलिस की मौजूदगी में जबरन उठा लिया गया। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायकों से मारपीट की गई। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और धक्का-मुक्की के बीच कई बार स्थिति बिगड़ने लगी, जिसे पुलिस ने किसी तरह नियंत्रित किया।

घटना से नाराज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल रोड स्थित जिला पंचायत मार्ग पर सरकार और पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी कांग्रेसी नेता हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी दीपा दर्मवाल और कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी के बीच मुकाबला है। इस बीच, जिला पंचायत मुख्यालय में मतदान की प्रक्रिया जारी है।

नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, कांग्रेस के प्रार्थना पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस को सभी जिला पंचायत सदस्यों को तत्काल ढूंढने के दिए आदेश। डीएम और एसएसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कांग्रेस का आरोप उनके चार जिला पंचायत सदस्य गायब।

गरमपानी। बेतालघाट में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बीच गोली चलने से सियासी पारा गरमा गया है। बारिश के बीच समर्थक पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने बैठ गए। समर्थकों का पारा उस वक्त गर्म हो गया जब बीडीसी सदस्य वोटिंग के लिए जा रहे थे। उसी बीच एक व्यक्ति ने पाँच राउंड फायरिंग कर दी। जिससे आस पास खड़े लोग जान बचाने के लिए भागते रहे। लेकिन दहशत के बीच एक समर्थक के पैर में गोली लग गई। जिससे अन्य समर्थकों का पारा चढ़ गया। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर धरने पर बैठ गए।

