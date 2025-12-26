Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Then I will retire from political life, said BJP leader after his name surfaced in Ankita Bhandari case
तो मैं सभी तरह के जीवन से संन्यास ले लूंगा; अंकिता भंडारी केस में नाम आने पर BJP नेता ने दी चुनौती

तो मैं सभी तरह के जीवन से संन्यास ले लूंगा; अंकिता भंडारी केस में नाम आने पर BJP नेता ने दी चुनौती

संक्षेप:

भाजपा नेता ने कहा, जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रहे हैं, ये जहां से शुरू हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए।

Dec 26, 2025 06:07 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, उत्तराखंड
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में नाम उछाले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शुक्रवार को अपना एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने बेदाग राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए इस केस में उनका नाम घसीटे जाने को एक राजनीतिक साजिश बताया और ऐसा करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने एक चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप मेरे विरोध में कोई भी बात सबूत के साथ पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। दुष्यंत ने यह चुनौती सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो क्लिप को लेकर दी, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उन पर भी आरोप लगाए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शुक्रवार को जारी वीडियो जारी करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा, 'मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के अंदर पिछले 47 साल से काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भाजपा की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाली बहन-बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए, आजतक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आया हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग, जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं।'

आगे उन्होंने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, 'जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रहे हैं, ये जहां से शुरू हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रामक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उन सबको मैं आगाह करना चाहता हूं, इन सबकी जांच की जाएगी, मैंने होम सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। इन सबकी जांच भी की जाएगी, और मूलतः जिस व्यक्ति ने भी ये षड़यंत्र रचा है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा।'

'तो मैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन से संन्यास ले लूंगा'

आगे अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा, 'इसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन एक षडयंत्र जो महिला हमारी बेटी के बार-बार उसका नाम लेकर उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं, यह हमारी मां, बहन, बेटियों का भी अपमान है, और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र हनन का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए, जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरूद्ध कार्रवाई करने वाला हूं।

ये भी पढ़ें:दुष्यंत गौतम बोले, मेरे विरुद्ध हो रही आपराधिक साजिश; गृह सचिव से की शिकायत
ये भी पढ़ें:पुष्कर धामी से लेकर दुष्यंत गौतम... 'उर्मिला फाइल्स' पर पूर्व विधायक का नया दावा
ये भी पढ़ें:अंकिता केस पर उत्तराखंड में राजनीति गर्म, कांग्रेस ने किया राज्य बंदी का ऐलान
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Uttarakhand News Uttarakhand News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।