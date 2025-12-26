तो मैं सभी तरह के जीवन से संन्यास ले लूंगा; अंकिता भंडारी केस में नाम आने पर BJP नेता ने दी चुनौती
भाजपा नेता ने कहा, जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रहे हैं, ये जहां से शुरू हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए।
उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस में नाम उछाले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने शुक्रवार को अपना एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने बेदाग राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए इस केस में उनका नाम घसीटे जाने को एक राजनीतिक साजिश बताया और ऐसा करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने एक चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप मेरे विरोध में कोई भी बात सबूत के साथ पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। दुष्यंत ने यह चुनौती सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो क्लिप को लेकर दी, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर उन पर भी आरोप लगाए गए हैं।
शुक्रवार को जारी वीडियो जारी करते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा, 'मैंने अपने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन के अंदर पिछले 47 साल से काम कर रहा हूं। अपने नैतिक मूल्यों को, भाजपा की प्रामाणिकता को, समाज में रहने वाली बहन-बेटियों की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए, आजतक जीवन के अंदर कभी भी ऐसी घटना मेरे चरित्र को लेकर कभी भी नहीं उछाली गई है। आज बड़ा दुखी होकर मैं आपके सामने आया हूं। जिस प्रकार के कुछ असामाजिक लोग, गलत प्रवृत्ति के लोग, जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं।'
आगे उन्होंने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, 'जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रहे हैं, ये जहां से शुरू हुए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रामक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उन सबको मैं आगाह करना चाहता हूं, इन सबकी जांच की जाएगी, मैंने होम सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा है। इन सबकी जांच भी की जाएगी, और मूलतः जिस व्यक्ति ने भी ये षड़यंत्र रचा है, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा।'
'तो मैं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन से संन्यास ले लूंगा'
आगे अपने विरोधियों को चुनौती देते हुए दुष्यंत गौतम ने कहा, 'इसके बावजूद भी मैं जनता और समाज से बोलना चाहूंगा, मेरे विरोध में एक भी शब्द, एक भी कोई कार्य ऐसा दिखता हो, उसको सबूत के साथ आप पेश करेंगे तो मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जीवनों से संन्यास ले लूंगा। लेकिन एक षडयंत्र जो महिला हमारी बेटी के बार-बार उसका नाम लेकर उसका अपमान करने का काम कर रहे हैं, यह हमारी मां, बहन, बेटियों का भी अपमान है, और मुझे लगता है मेरा भी चरित्र हनन का काम कर रहे हैं, उनको तैयार रहना चाहिए, जो मेरा मान गिराया गया है, मैं उनके विरूद्ध कार्रवाई करने वाला हूं।
