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बदरीनाथ धाम में चोरी मां-बाप की हत्या जैसा महापाप, दोषी नहीं बख्शे जाएंगेः CM धामी

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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बदरीनाथ चढ़ावा चोरी प्रकरण पर सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि मंदिर में चोरी करना गौ हत्या और माता-पिता की हत्या जैसा महापाप है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित मोरारी बापू की रामकथा में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच समिति गठित कर दी गई है। पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, उसी के अनुरूप दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंदिर में चोरी गौ हत्या जैसा महापाप

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंदिर में चोरी जैसा कृत्य किसी भी दृष्टि से क्षम्य नहीं है। यह आस्था पर चोट पहुंचाने वाला अपराध है। उन्होंने दोहराया कि सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच करा रही है और जांच समिति की रिपोर्ट मिलते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार दौरे के दौरान श्रीराम कथा में शामिल होकर कहा कि धर्मनगरी में मोरारी बापू के मुखारविंद से श्रीराम कथा सुनने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और भगवान श्रीराम का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है।

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हरिद्वार कुंभ की तैयारियां भी परखी

आगामी हरिद्वार कुंभ की तैयारियों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में जुटी है। सभी के सहयोग और आशीर्वाद से कुंभ का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जाएगा।

मॉनसून पर सरकार सतर्क

मॉनसून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील जिलों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सर्वदलीय समिति से कराई जाए मामले की जांच: आर्य

देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केदारनाथ स्वर्ण प्रकरण और बदरीनाथ में चढ़ावे से संबंधित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या विधानसभा की सर्वदलीय समिति से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील मामलों की जांच सरकार को गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करानी चाहिए।

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आर्य ने आरोप लगाया कि दस वर्षों से बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में भाजपा से जुड़े लोगों का वर्चस्व रहा है। इस दौरान अनियमितताओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनकी आज तक कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने केदारनाथ स्वर्ण प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने न तो यह स्पष्ट किया कि जांच किस एजेंसी ने की और न ही रिपोर्ट सार्वजनिक की।

महाराज ने मंडलायुक्त से मांगी रिपोर्ट

देहरादून। बदरीनाथ मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण का धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया है। मंत्री ने इस पूरे प्रकरण को लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय बताते हुए गढ़वाल के मंडलायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है और यदि आवश्यकता पड़ी, तो इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी।

‘हिन्दुस्तान’ से बात करते हुए स्पष्ट करते हुए मंत्री ने बताया कि फिलहाल मंदिर समिति के अध्यक्ष की ओर से गठित जांच समिति इस मामले की पड़ताल कर रही है, क्योंकि एक साथ दो जांचें संभव नहीं हैं। हालांकि, वे जल्द ही अपने विधानसभा क्षेत्र से देहरादून लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श करेंगे।

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इस दौरान मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर मंदिरों को लेकर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पहले केदारनाथ में सोना चोरी का झूठा प्रचार कर चुकी है और अब बदरीनाथ के मामले को लेकर जनता के बीच भ्रम फैला रही है। मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सरकार श्रद्धालुओं की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी और जल्द ही निष्पक्ष जांच के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

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