पहाड़ का दर्द: बीमार को नहीं मिला हेलीकॉप्टर, तारों के सहारे पार कराया नाला

सड़क से 18 दूर है कनार गांव

पिथौरागढ़ जिले का कनार गांव सड़क से 18 किमी दूर है। यहां 59 वर्षीय महिला कलावती देवी की तीन दिन पहले तबीयत बिगड़ी। ग्राम प्रधान सरिता देवी ने बताया कि महिला के हाथ-पैर में सूजन आ गया। परिजनों ने प्रशासन से हेलीकॉप्टर की मांग की, लेकिन नहीं मिल सका। गुरुवार को ग्रामीणों ने 10 किमी पैदल डोली के सहारे महिला को खेतीखान तक पहुंचाया। यहां बरसाती नाले पर पैदल पुल ध्वस्त था। एसडीआरएफ की मदद से दो तारों का रोप बनाया गया। स्ट्रेचर पर महिला को बांधा और फिर रिवर क्रॉसिंग कराई। आगे फिर आठ किमी महिला को स्ट्रेचर पर ले गए। बरम से वाहन के जरिये जिला अस्पताल पहुंचाया। प्रभारी एसडीएम धारचूला मनजीत सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी आपदा में मदद के लिए गया है। बीमार महिला को लाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भेजी गई थी।